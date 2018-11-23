Посольство России направило в МИД Литвы ноту по ситуации с захоронениями советских воинов
Посольство России в Вильнюсе направило ноту в литовский МИД из-за неудовлетворительной ситуации с российскими воинскими захоронениями в Литве. Об этом говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В дипмиссии выразили обеспокоенность «деструктивными действиями литовских властей», которые фактически привели к блокировке ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов, заявили в посольстве.
«Складывается впечатление, что вместо того, чтобы искать выход из сложившегося положения, в том числе путем завершения переговоров и подписания соглашения о местах захоронения военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, к чему неоднократно призывала российская сторона, Вильнюс сознательно идет на обострение ситуации», — говорится в комментарии.
Также подчеркивается, что для двусторонних отношений важен принцип взаимности, в том числе по литовской мемориальной активности на территории России.
Ранее генерал ФСБ пригрозил Польше санкциями за снос памятника советским воинам.