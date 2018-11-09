Трамп назвал сроки решения по новому постпреду США в ООН
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, когда станет известно имя нового постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, он примет решение по кандидатуре нового постпреда США при ООН к концу года.
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Он также напомнил, что Никки Хейли, которая занимает данную должность, покинет свой пост в январе 2019 года.
Ранее Трамп заявил, что его администрация «очень серьезно рассматривает» кандидатуру нынешнего официального представителя Госдепа Хизер Науэрт на должность Хейли.