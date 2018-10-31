Порошенко подписал закон против «маски-шоу»
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинского бизнеса объявил о подписании закона «Маски-шоу, стоп — 2», передает «112 Украина».
По словам украинского лидера, данный закон упрощает привлечение к ответственности следователей, прокуроров, полицейских, принимающих незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.
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«Говоря простым языком, за неправомерное преследование бизнеса должны с сегодняшнего дня будут нести персональную ответственность, в том числе материальную», — пояснил Порошенко.
Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала, как переодетые сотрудники СБУ от Порошенко мешали ей молиться.