Генконсула Саудовской Аравии в Турции отстранили от должности

В Турции освободили от занимаемой должности генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, передает Reuters.

Сообщается, что в его отношении было открыто расследование. Подробности на данный момент неизвестны.

Решение об освобождении генконсула от должности было принято на фоне исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее сообщалось, что полиция вошла в резиденцию генконсула Саудовской Аравии для обыска.