Трамп намерен посетить пострадавшие от урагана районы США

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп планирует посетить пострадавшие от урагана «Флоренс» районы страны. Об этом сообщает ABC News.

По ее словам, Трамп хочет посетить пострадавшие районы на следующей неделе.

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Она также добавила, что визит президента не помешает проведению спасательных работ в данный районах.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до четырех человек.

Также стало известно, что Трамп назвал ураган «Флоренс» одним из самых сильных за десятилетие.