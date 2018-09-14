NYT: США испугались за перебежчиков из России на фоне дела Скрипалей

Американская разведка серьезно озаботилась безопасностью перебежчиков из России, которые служили их информаторами на российской территории и ныне проживают в США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведсообществе.

По данным газеты, такое беспокойство возникло на фоне отравления в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские и американские власти обвиняют в этом Москву, в то время как российские власти отвергают эти обвинения.

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Источники издания рассказали, что российская разведка в последние годы якобы выследила нескольких россиян, которые служили информаторами разведки США и позднее поселились в Соединенных Штатах благодаря «секретной программе» по защите шпионов.

На фоне дела Скрипалей американские контрразведчики начали проверять информацию о каждом таком перебежчике из России, опасаясь покушения на него. Так, для поиска возможных уязвимостей они в том числе исследуют их аккаунты в соцсетях, пишет газета.

»Российское правительство уже прибегает к угрозам в отношении бывших шпионов, чтобы те убедили нынешних осведомителей умолкнуть и отговорить других от сотрудничества с западной разведкой», — говорится в материале издания.

В четверг, 13 сентября, Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Британией в отравлении Скрипалей, дали первое интервью.