Пранкер Вован подтвердил звонок министру обороны Украины от имени Порошенко

Российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный как «Вован», подтвердил факт разговора с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает РИА «Новости».

«Мы позвонили Полтораку ночью, разговор у нас состоялся, скоро выложим запись», — сказал Кузнецов.

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Сообщается, что пранкер позвонил министру обороны от имени президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что власти Украины обвинили пранкеров из России в попытке спровоцировать министра обороны. В министерстве обороны Украины подчеркнули, что считают целью подобных действий попытку переложить ответственность за последние события, которые произошли в Донецке, на украинских военных.