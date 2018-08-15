Пол Манафорт отказался давать показания в суде

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт воспользовался пятой поправкой к Конституции США и отказался давать показания в суде, сообщает CNN.

Отмечается, что защита Манафорта не стала вызывать на процесс ни одного свидетеля, объяснив это решение тем, что «власти не предоставили убедительных доказательств» виновности.

Реклама

Ранее сторона обвинения закончила допрашивать свидетелей по делу экс-главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

Отмечается, что обвинение представляло улики и допрашивало свидетелей в течение десяти дней с начала процесса. Манафорта подозревают в том, что с 2010 по 2014 год он не заплатил налоги с примерно $16 млн. При этом он якобы держал деньги в иностранных банках.