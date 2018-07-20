CNN: новой встречей с Путиным Белый дом хочет возместить ущерб от саммита в Хельсинки

Американский телеканал CNN рассказывает о возможных причинах, по которым президенту США Дональду Трампу понадобилась новая встреча с президентом России Владимиром Путиным.

CNN считает, что Белый дом, возможно, думает, что лучший способ заставить президента США Дональда Трампа возместить ущерб от его первой встречи с президентом России Владимиром Путиным — это заменить его более сильным вторым саммитом.

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Как сообщалось, Белый дом пригласил Путина в Вашингтон на еще один саммит этой осенью и в настоящее время работает над вопросами, которые лидеры США и России обсуждали на встрече тет-а-тет в Хельсинки 16 июля. На данный момент ответа от российской стороны не было.

Следующей причиной может быть старомодная попытка сменить повестку, поясняет CNN. Третья — и самая причудливая теория в том, что Дональд Трамп признает ценность критики, с которой он сталкивается со стороны американских политиков.

Однако в самом выступлении Трампа на совместной с Путиным пресс-конференции не было ничего даже отдаленно предательского, отмечает американское издание The Hill.

Чрезмерная риторика о саммите США и России быстро достигла точки полного абсурда, отмечает газета.

Совместная пресс-конференция в Хельсинки была не лучшим моментом президентства Трампа, подтверждает The Hill. Были упущены возможности, но ничего даже отдаленно предательского или достойного импичмента американского президента не было, заключает издание.

Ранее результаты опроса показали, что большинству американцев не понравилось поведение Трампа в Хельсинки.