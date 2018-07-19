Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что жители Албании являются «братьями по оружию» для хорватов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мы были буквально братьями по оружию еще до того, как в 2009 году вместе вступили в НАТО. Многие албанцы пожертвовали свои жизни за Хорватию, наша страна этого не забудет», — сказала Грабар-Китарович.

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По ее словам, хорваты и албанцы стали «братьями по оружию» со времен конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии.

Она также выразила поддержку евроинтеграции Албании и благодарность албанскому нацменьшинству в Хорватии.

Ранее сообщалось, что Колинда Грабар-Китарович выступила против попыток изолировать Россию.