Партиям увеличили госфинансирование по итогам выборов

Госдума приняла закон, который увеличивает государственное финансирование тех политических партий, чьи кандидаты набрали больше 3% по итогам президентских выборов. Об этом пишет «Российская газета».

Таким образом, партии КПРФ и ЛДПР, выдвигавшие Павла Грудинина (11,77%) и Владимира Жириновского (5,65%), получат субсидии в размере 1 млрд 947 млн руб. — вместо 256,3 млн руб. в том случае, если бы закон принят не был.

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Инициатива исходила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ее поддержали представители всех фракций Госдумы. Речь идет об утверждении единых правил финансирования партий по итогам и парламентских, и президентских выборов.

Газета уточняет: партии, кандидат от которых на выборах президента набрал более 3%, получают госфинансирование в размере 20 руб. за каждый голос избирателя. В то же время на парламентских выборах, если партия преодолела 3-процентный порог, она получает по 152 руб. за голос.

Новый закон увеличивает государственное финансирование партий, чьи кандидаты на выборах президента набрали 3% и более, с 20 руб. до 152 руб. за каждый голос, то есть в 7,6 раз. Уточняется, что закон охватывает и итоги выборов 2018 года.