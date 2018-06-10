Меркель не убедили аргументы Трампа о возвращении России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD заявила, что ее не убедили аргументы президента США Дональда Трампа о возвращении России к переговорам в формате «Большой восьмерки», передает РИА «Новости».

«Я не могу детально ответить, что именно сподвигло его [Трампа предложить вернуть Россию в G8]… Конечно, мы задали ему вопрос, но ответ не убедил», — сказала Меркель.

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Меркель подчеркнула, что Россия играет важную роль в вопросах войны и мира, однако в формате G7 в данный момент заседают государства, которые придерживаются общих ценностей.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8. Также пред этим заявлением американский лидер написал в своем твиттере, что какое-то время не будет говорить о «русской охоте на ведьм».