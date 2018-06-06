Источник: Россия и США договорились искать возможности для встречи Лаврова и Помпео

Москва и Вашингтон договорились о поиске возможности для личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, ближайшая плановая возможность для встречи Лаврова и Помпео будет на региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре 2-4 августа.

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Как отмечается, он также не исключил, что данная встреча может произойти и раньше.

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео провели телефонный разговор.

Как отмечалось, стороны обсудили отношения между Россией и США.