Лавров назвал убийство Аркадия Бабченко трагедией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «трагедией» убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения».
«Вот, трагедия очередная вчера в Киеве — Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства [Владимир Гройсман] заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы», — сказал Лавров.
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Он отметил, что Гройсман сделал свое заявление, не дождавшись начала расследования.
Ранее сообщалось, что в СК выразили готовность помочь украинской стороне с расследованием убийства журналиста.
Аркадий Бабченко был убит 29 мая в своем доме в Киеве.