Лавров назвал убийство Аркадия Бабченко трагедией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «трагедией» убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения».

«Вот, трагедия очередная вчера в Киеве — Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства [Владимир Гройсман] заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы», — сказал Лавров.

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Он отметил, что Гройсман сделал свое заявление, не дождавшись начала расследования.

Ранее сообщалось, что в СК выразили готовность помочь украинской стороне с расследованием убийства журналиста.

Аркадий Бабченко был убит 29 мая в своем доме в Киеве.