В Республиканской партии Армении рассказали об особенностях голосования за Пашиняна

Зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян подтвердил в понедельник, что правящая партия поддержит выдвижение Никола Пашиняна на пост руководителя правительства.

«Такое решение приняло руководство партии, — рассказал в интервью ФАН Ашотян, — поскольку в Республиканской партии ставят превыше всего интересы национальной безопасности.

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Он объяснил, что в главной политической силе страны руководствовались желанием избежать социальных столкновений.

Ашотян отметил, что Пашинян будет поддержан Республиканской партией далеко не в полном составе

По его словам, конкретные цифры будут зависеть от текущей ситуации.

«Но необходимый минимум Пашинян наберет», — подчеркнул Ашотян.