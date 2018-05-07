В Республиканской партии Армении рассказали об особенностях голосования за Пашиняна
Зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян подтвердил в понедельник, что правящая партия поддержит выдвижение Никола Пашиняна на пост руководителя правительства.
«Такое решение приняло руководство партии, — рассказал в интервью ФАН Ашотян, — поскольку в Республиканской партии ставят превыше всего интересы национальной безопасности.
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Он объяснил, что в главной политической силе страны руководствовались желанием избежать социальных столкновений.
Ашотян отметил, что Пашинян будет поддержан Республиканской партией далеко не в полном составе
По его словам, конкретные цифры будут зависеть от текущей ситуации.
«Но необходимый минимум Пашинян наберет», — подчеркнул Ашотян.