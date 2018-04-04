Посольство России потребовало от Украины предоставить доступ к россиянам на судне «Норд»

В посольстве России в Киеве потребовали от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа задержанного крымского судна «Норд», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Посольство плотно работает по этому делу. Требуем от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к российским гражданам, будем добиваться их освобождения и скорейшего возвращения судна владельцу», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники увезли капитана задержанного судна «Норд» в неизвестном направлении.