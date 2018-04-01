Постпред: работа экспертов ОЗХО по делу Скрипалей в Британии велась непрозрачно

Работа экспертов техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипалей в Великобритании велась непрозрачно, передает РИА «Новости» заявление постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина.

«У нас есть к ним много вопросов, поскольку все осуществлялось крайне непрозрачно. И мы пришли к выводу, что самое время сделать еще одну попытку и перевести рассмотрение ситуации в сугубо правовую плоскость», — сказал он.

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Шульгин подчеркнул, что российская сторона ставит вопрос о том, чтобы расследование, инициированное британской стороной в рамках ОЗХО, «осуществлялось транспарентно».

Ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей.