Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина России

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке принесения присяги гражданина России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принесение присяги может проводиться в помещениях территориальных органов МВД, дипломатических представительств или консульских учреждений России, органов местного самоуправления, а также в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, «павших в боях за свободу и независимость Российского государства».

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«Лицо, приносящее присягу, зачитывает вслух текст присяги, после чего собственноручно проставляет в соответствующей графе бланка свою фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги и подпись», — говорится в документе.

Ранее в Госдуме одобрили проект закона, описывающего процедуру принесения присяги на верность России. Кроме этого, закон санкционирует лишение гражданства осужденных за терроризм и экстремизм, а также возможность публичного отказа от имеющегося гражданства другого государства.