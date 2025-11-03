«Здесь вам не тут»: 60 бессмертных цитат Виктора Черномырдина

Пятнадцать лет назад, 3 ноября 2010 года, ушел из жизни известный государственный деятель Виктор Черномырдин. В российской системе власти он занимал разные должности — был председателем правительства РФ, исполняющим обязанности президента, послом России на Украине. Но особенно он запомнился россиянам своими искрометными фразами. «Газета.Ru» собрала самые запоминающиеся высказывания политика, которые ушли в народ и используются до сих пор.

Что такое «черномырдинки»

Высказывания Виктора Черномырдина, ставшие афоризмами, в народе прозвали «черномырдинками». С именем государственного деятеля сейчас связывают «новояз» в политике. Руководители советской закалки общались с гражданами и журналистами в основном клишированными фразами и канцеляризмами, поэтому речевые обороты Черномырдина звучали свежо и нетривиально. А что он имел в виду, мог понять любой житель России. Виктора Черномырдина прозвали «народным политиком», ведь он мог выразиться остроумно и точно, хотя порой и косноязычно или слишком смело для публичного человека.

Иногда цитаты Черномырдина приписывают другим политикам, и наоборот. Одним из самых известных является выражение «Хотели как лучше, а получилось как всегда» . Черномырдин произнес его 6 августа 1993 года, комментируя денежную реформу. Но некоторые специалисты считают, что родоначальником крылатой фразы был вовсе не премьер-министр.

close Виктор Черномырдин, 2004 год Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

По версии авторов книги «Архив русской финансово-банковской революции», эти слова первым произнес экс-председатель правительства СССР Валентин Павлов. Согласно другой теории, фраза появилась в «Дневниках разных лет» П. А. Кропоткина, где революционер такими словами характеризовал отношения государства и общества. Некоторые приписывают известную цитату лидеру Польской объединенной рабочей партии Эдварду Гереку. А поклонники журнала «Советский экран» утверждают, что в конце 1980-х годов такой подзаголовок был у статьи режиссера Михаила Левитина. Кем бы ни был настоящий автор цитаты, в обиходе россиян она уже давно прижилась и ассоциируется именно с Черномырдиным.

Сам Виктор Степанович признавал, что не всегда говорит складно. «Ну и что? Зато доходчиво. Сказал — и сразу все понимают. Ну это мой, может быть, стиль. Может, я не хочу сказать, что самый правильный, но очень понятный и доходчивый. А это нужно сейчас», — утверждал он.

60 ярких цитат Виктора Черномырдина

Нам нужен рынок, а не базар!

Когда трудно, мы всегда протянем то, что надо.

Хотят нас разозлить? Не надо, не будите в нас зверя!

Мы не можем идти вперед с головой, повернутой назад или вбок. Не получится!

Джентльмены дважды не договариваются.

Курс, он у нас один — правильный.

Ну кто меня может заменить? Убью сразу.

Нам никто не мешает перевыполнить наши законы.

Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно только языком.

У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте!

Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?

Мы продолжаем то, что мы уже много наделали.

Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут.

Знаю, что можно, и знаю опять, как можно. А зачастую и как нужно.

Всем давать — давалка сломается.

Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку.

Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим.

Меня всю жизнь пытаются задвинуть. Задвигал только таких пока еще нет.

По-моему, у нас сейчас все с протянутыми руками. Главное, чтобы что-то другое не протянули.

Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.

Что-то много стало таких желающих что-то возбуждать! Пусть возбуждаются!

close Виктор Черномырдин после открытияи Международного форума «Европа-Украина» в Киеве, 2008 год Сергей Старостенко/РИА Новости

Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.

Чем они там будут отдавать, неважно: они что, пахнут?

Многие спорят, где оно лучше, снизу или сверху, по мне — снизу, так оно даже спокойнее.

Вы все имели? Встаньте, кто все имел!

Сейчас любой повод — сразу «кремлевская рука». Что вы к этим рукам привязались?

Я не рисую, не могу рисовать. А если нарисую, то мало не покажется!

Все имеем, а жить не можем. Все нас тянет на эксперименты!

Красивых женщин я успеваю только заметить, и ничего больше.

Я еще от прошлых выборов не отошел, меня еще подташнивает.

У меня приблизительно два сына.

Вы думаете, нам далеко легко? Нам далеко не легко!

В харизме надо родиться.

Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.

Экономике нужен кислород. Как раз наоборот. Это не кислород. Один раз дыхнешь, а потом только останется дрыгнуть. Ногами.

Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела.

Я господина Буша-младшего лично не знаю, но вот с отцом его, господином Бушем-старшим, я знаком и жену его, господину Буш, тоже знаю.

Наш президент — он уже, по-моему, лет пять или десять денег в глаза не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги.

Если я еврей — чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей.

Мы выполнили все пункты: от А до Б.

close Виктор Черномырдин осматривает посевы пшеницы в Краснодарском крае, 1997 год Александр Макаров/РИА Новости

На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.

Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день!

Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

Вас хоть на попа ставь или в другую позицию — все равно толку нет!

Никак еще не могу это для себя понять. Где я? Куда я попал?

То у них я миллиардер, теперь меня снизили до миллионера. За что? Понять не могу.

Нас никто не может упрекнуть в том, что у нас хорошие помыслы.

Не надо сразу требовать невозможного, чтобы все говорили и писали.

Говорить надо или хорошо говорить, а плохо я не хочу.

Народ пожил — и будет.

Что я буду втемную лезть? Я еще от светлого не отошел.

В России меня никем не запугать — ни козлом, ни козленком. Я не из пугливых. А если кто-то попытается, так сразу в зубы получит. И как следует. Уж это я умею делать — я здесь профессионал.

Здесь вам не тут!

Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!

В одном нас никто не может упрекнуть, это в том, что мы россиянам не лгали, мы ничего не обещали.

Были у нас и бюджеты реальные, но мы все равно их с треском проваливали.

Лучше водки хуже нет.

Россия — это континент. А причем здесь Китай? Китай — это не континент.

Ну и что, что я обещал, я же не сделал.

close Виктор Черномырдин осматривает новые виды стрелкового оружия на стрельбище, 1997 год Александр Макаров/РИА Новости

Как Черномырдин стал влиятельным политиком: краткая биография

Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог в Оренбургской области, в многодетной семье. Он окончил Орское техническое училище №1 и начал карьеру на «Орскнефтезаводе», прошел путь от слесаря до начальника нефтеперерабатывающей установки. Черномырдин служил аэродромным техником ВВС в городе Спасске-Дальнем Приморского края и в поселке Домбаровка Оренбургской области.

О государственной работе Черномырдин не думал, и позже вспоминал, что хотел остаться производственником. Но партийная работа была необходимой ступенькой для дальнейшего роста. Так он попал в Орский городской комитет КПСС.

В 1970-е годы Виктор Черномырдин работал в Москве в отделе тяжелой промышленности ЦК КПСС. В 1982 году его назначили замминистра газовой промышленности СССР, через три года — министром. Тогда он познакомился с Борисом Ельциным, в то время первым секретарем Свердловского обкома КПСС.

Во время работы Черномырдин основал государственный концерн «Газпром» и с 1989 по 1992 год был его первым руководителем.

В 1992 году Съезд народных депутатов утвердил кандидатуру Виктора Черномырдина на должность председателя правительства России. Его правление пришлось на переходный период после распада Советского Союза, поэтому необходимо было заниматься и экономическими реформами, и стабилизацией топливно-энергетического комплекса, и настроениями в обществе. Именно в это время он произнес большинство афоризмов, которые сейчас известны.

close Председатель правительства РФ Виктор Черномырдин, прибывший в США с официальным визитом, и вице-президент США Альбер Гор приветствуют американцев на улицах Вашингтона, 1994 год Александр Макаров/РИА Новости

Пост Черномырдин занимал шесть лет, в 1998 году его правительство было отправлено в отставку. После ухода с поста премьера он стал спецпредставителем президента по вопросам СНГ, а в 2001 году был назначен послом России на Украине. В 2009 году правительство Украины предупредило Виктора Черномырдина о риске быть объявленным персоной нон-грата из-за недипломатичных высказываний, на что посол отреагировал: «Напугали бабу туфлями с высоким каблуком».

С этого поста Черномырдин ушел в 2009 году.

3 ноября 2010 года политик скончался в результате инфаркта миокарда на фоне онкологического заболевания. Ему было 72 года.