В России на улицах развесят цитаты Жириновского

Цитаты основателя ЛДПР Владимира Жириновского появятся на улицах городов России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал действующий руководитель партии Леонид Слуцкий.

По его словам, инициатива приурочена к празднованию 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР.

«Программа мероприятий масштабна и очень разнообразна. Весной мы воплотим в реальность оригинальный мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране», — рассказал Слуцкий.

Он добавил, что в феврале 2026 года пройдет международный научно-экспертный форум «Жириновские чтения». К весне планируется провести выставку в Манеже «Жириновский навсегда» и памятный концерт.

В День российского парламентаризма в Госдуме пройдут памятные мероприятия в его честь. Глава ЛДПР уточнил, что на данный момент разрабатывается уникальный экскурсионный маршрут «В. В. Жириновский – депутат Государственной Думы 1993-2022 годов» по местам, которые посещал политик.

Помимо этого, планируется выпустить государственные знаки почтовой оплаты в первом квартале следующего года.

До этого ЛДПР утвердила план по подготовке и проведению праздничных мероприятий по случаю 80-летнего юбилея со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского, который будет отмечаться в 2026 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

