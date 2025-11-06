«Должно быть запрещено»: гастроэнтеролог раскрыла опасность бетеля с маркетплейсов

Бетельный орех с «наркотическим» действием, который сейчас набирает популярность на российских маркетплейсах, может вызывать привыкание и должен быть запрещен. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

«В нашей стране это должно быть запрещено, но открываешь любой маркетплейс, и тут же выпадает купить этот самый так называемый орех. Это не орех, это такое нечто созданное искусственно на основе плодов, даже скорее семян пальмы. Частично из этого, частично используются листья растений, которые обладают тоже несколько наркотическим действием, добавляется известь, иногда табак, иногда для придания вкуса мед, сладости, финики. Мы имеем дело с веществом, которое используется в Средней Азии довольно повсеместно среди бедного населения как некий стимулятор, вызывающий почти опиоидное, либо похожее на легкий алкоголь действие. И бедное население, средний класс иногда его использует. Среди богатых людей вы никогда не увидите использование данного вещества, потому что оно является достаточно токсичным. Это наркотическое или наркотикоподобное вещество, потому что на сегодняшний день эта молекула не запрещена — именно поэтому он продается повсеместно. Считается достаточно легким, но вызывает привыкание. Люди, которые жуют этот так называемый орех имеют практически обожженного цвета губы, ярко красную полость рта и ярко красную слюну. Все это связано с определенными химическими молекулами, которые там находятся», — сказала она.

Бережная уточнила, что употребление ореха приводит к повреждению органов и центральной нервной системы. По ее мнению, подростки увлекаются подобными веществами из-за их доступности.

«Наши подростки все время ищут каких-то развлечений, потому что абсолютно все доступно. Интернет, телефоны, планшеты с суперфункциями уже им не интересны. Точно так же, как сигареты, вейпы начинают их уже меньше интересовать. Если в 90-е годы нюхали клей, краску, то сегодня на рынок выходят различные вещества, которые являются токсическими, но еще не вошли в список наркотических запрещенных средств. Зайдя на любой маркетплейс, вы увидите, что один орешек стоит 150 рублей, то есть это те деньги, которые есть практически у каждого подростка. Это преступно доступно для нашей молодежи, и вы можете это купить где угодно, сколько угодно, никто вам не задаст ни одного вопроса, даже наши правоохранительные органы. К сожалению, различные глупые игры подростков в виде периодического удушения и от этого получения удовольствия, использование добавок в вейпы, использование различных других курительных смесей приводят к очень серьезному повреждению не только крупных органов, таких как легкие, сердце, но и центральной нервной системы. Для нашей молодежи это довольно существенно. А учитывая нагрузки, которые сегодня есть у школьников, им хочется каким-то образом расслабиться, и они тоже поддаются влиянию наглотаться таблеток. Использование таких веществ, как этот якобы орех, из этой же серии», — пояснила эксперт.

Врач добавила, что последствия приема бетельного ореха в долгосрочной перспективе пока неизвестны, однако он точно подрывает здоровье молодежи.

«Это история, которая подрывает здоровье нашего поколения. Я считаю, что такие вещи должны быть категорически запрещены. Маркетплейсы — это достаточно опасная история: там можно купить что угодно, когда угодно и в любом совершенно количестве. И никто тебя не спрашивает, что ты там купил. Это очень опасное вещество, потому что вызывает зависимость, и мы пока не знаем, какие последствия могут оказать те вещества, которые находятся в этом так называемом орехе. Даже сама гашеная известь, которая используется, оказывает влияние на обмен кальция, на двигательную активность, сердечную мышцу и токсическое влияние на печень. Уже этого вполне достаточно, не говоря о наркотическом содержимом. Думаю, что довольно скоро это должно быть изъято из производства. Но главное, чтобы об этом знали родители. Главное, чтобы об этом знали дети, которые пытаются это использовать», — подчеркнула она.

До этого Telegram-канал Baza написал, что российские школьники начали массово скупать бетельный орех на маркетплейсах. Издание отмечает, что плод оказывает воздействие на психику, а также способен вызвать рак ротовой полости, поэтому в некоторых странах Азии правительства уже ограничили рекламу и продажи ореха из-за роста заболеваемости.

