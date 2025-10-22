В Госдуме пообещали приравнять вейпы к наркотикам

В России следует продолжить ужесточать законодательство относительно вейпов, распространив ограничения не только на их продажу, но и употребление, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В беседе с НСН он подчеркнул, что во многом вейпы даже хуже наркотиков, поэтому наказание за их распространение должно быть соответствующим.

Депутат отметил, что регионы готовы работать в направлении ограничения распространения и употребления вейпов, отметив, что в ближайшее время в этой сфере будет принят федеральный закон с единым стандартом.

«Нужно принимать запрет на употребление и продажу вейпов нужно в самое ближайшее время. После этого следует приравнять ответственность за незаконное распространение вейпов к распространению наркотиков, — заявил Гусев. — Вейпы – это хуже, чем наркотики, потому что не сразу видно, как вейпы влияют на здоровье».

Он также отметил, что с введением ограничений может появиться нелегальный рынок вейпов, но он будет «в миллион раз меньше» легального, и, в конечном итоге, против таких недобросовестных продавцов также будут приняты меры.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сигарет и вейпов на остановках. Документ предполагает запрет розничной торговли табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. По мнению авторов проекта закона, продажа соответствующей продукции в павильонах на остановках способствует ее доступности для населения, включая молодежь, так как часто эти павильоны расположены возле учебных заведений.

