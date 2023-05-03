Роман Протасевич получил восемь лет колонии. И остался под домашним арестом

Дело блогера Романа Протасевича, длившееся без малого два года, закончилось для него реальным сроком. 3 мая Минский областной суд назначил восемь лет колонии одному из руководителей Telegram-канала Nexta, ставшего популярным в ходе массовых мирных демонстраций в стране после выборов 2020 года. Подробнее о задержании, уголовном деле и свадьбе Протасевича — в материале «Газеты.Ru».

Минский областной суд в среду, 3 мая, приговорил Романа Протасевича, экс-главреда канала Nexta (белорусские власти считают организацию террористической), к восьми годам колонии усиленного режима, передает ТАСС.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения основных наказаний окончательно назначить Протасевичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет», — зачитал приговор судья Вячеслав Тулейко.

При этом суд постановил оставить Протасевича под домашним арестом до вступления приговора в силу. Он покинул зал судебных заседаний без наручников и конвоя, отказавшись от комментариев для представителей СМИ.

Гособвинение требовало приговорить Протасевича к 10 годам заключения, сам фигурант в последнем слове попросил назначить ему «справедливое наказание, не связанное с лишением свободы», выразив готовность «сделать все возможное, чтобы возместить ущерб, который причинил своими действиями».

Белорусская генпрокуратура ранее сообщала, что Протасевич в полном объеме выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Дело Nexta

В феврале этого года Минский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика. Двое последних находятся за рубежом.

В вину фигурантам вменялись организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, создание экстремистского формирования и террористической организации, призывы к захвату власти, оскорбление и клевета на президента Белоруссии.

Путило является создателем YouTube-канала Nexta и созвучных по названию проектов в нескольких соцсетях. Nexta — игра слов: английского next («следующий»), намекающего на новое поколение, и белорусского «нехта» («некто»), подразумевающего анонимность сторонников. В работе этих проектов принимали участие Протасевич и Рудик.

Летом 2020 года, когда в Белоруссии вспыхнули протесты после очередных выборов президента, Nexta стала популярным и независимым от властей республики медиа-проектом.

«Согласно обвинению, фигуранты, находясь преимущественно в Польше, исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем, публиковали информационные материалы, имеющие деструктивные цели. Кроме того, обвиняемые призывали протестно настроенных граждан совершать акты терроризма», — передает государственное агентство «БелТА».

В октябре 2020-го решением суда Центрального района Минска Telegram-канал Nexta live и логотип Nexta были признаны экстремистскими материалами.

В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал «экстремистское формирование Nexta» с входящими в него структурными подразделениями Nexta live и Luxta террористической организацией и запретил ее деятельность на территории республики.

Согласно сегодняшнему решению суда, Путило и Рудик заочно приговорены к 20 и 19 годам колонии соответственно.

Инцидент с Ryanair

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой, после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Эта информация оказалась ложной.

Впоследствии им были предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигании социальной вражды.

После ареста все публичные высказывания Протасевича были сделаны в извинительном тоне. «Я был действительно молод, горяч и глуп, когда считал, что я вдруг возьму и смогу изменить что-либо в Беларуси. Тем не менее, моим искренним желанием было изменить жизнь нашего народа и нашей страны к лучшему, но я серьезно ошибся, я выбрал неправильный путь», — сказал он, в частности, в своем последнем слове.

Протасевич и Сапега были переведены под домашний арест. 6 мая 2022 года россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима. Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о ее передаче в РФ для дальнейшего отбывания наказания. Ожидается, что 24 мая Пресненский суд Москвы рассмотрит соответствующее представление ФСИН России.

В мае прошлого года Протасевич женился, не назвав имя новой избранницы. «Наши отношения с Софьей [Сапегой] фактически завершились до посадки в Минске. Нас ничего не связывало. Даже уголовные дела не пересекаются», — утверждал он в комментариях для прессы.