«Запишусь в тренажерку, поеду к озеру»: Протасевич рассказал, чем займется после помилования

Экс-главреда Nexta Романа Протасевича, приговоренного к восьми годам за призывы к захвату власти и терроризму, помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сделал он это еще 16 мая, но все процедуры были закончены только сегодня. Журналист выразил благодарность главе государства и рассказал, что пока не имеет конкретных планов на будущее. В первую очередь он хочет записаться в спортзал и поехать на несколько дней на природу. После задержания в 2021 году в результате резонансной посадки рейса Ryanair Протасевич пошел на сделку со следствием и извинялся за ущерб, который нанес стране.

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, приговоренный в начале мая Минским судом к восьми годам колонии, сообщил журналистам, что помилован. Об этом пишет «БелТА».

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал Протасевич.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соответствующий указ еще 16 мая. Журналист сообщил, что у него сейчас очень много эмоций, поэтому ему сложно формулировать мысли. Но при этом выразил уверенность, что случившаяся с ним «пренеприятная история» закончилась.

«Безумно благодарен лично президенту за такое решение, и надеюсь, что дальше все будет только лучше. Нет каких-то конкретных планов, не знаю. Может быть, запишусь в тренажерный зал, выберусь куда-нибудь. Очень давно не был в тихом месте на природе, может на денек-два [съезжу] к речке или озеру. Чтобы просто выдохнуть и начать двигаться дальше», — добавил Протасевич.

Романа Протасевича Минский областной суд 3 мая приговорил к восьми годам колонии усиленного режима по совокупности преступлений. Его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.

При этом судья постановил оставить без изменения меру пресечения журналисту (он находился под домашним арестом) до вступления приговора в силу. Поэтому Протасевич покинул суд без конвоя и наручников, отказавшись комментировать приговор.

Процесс над Протасевичем шел в рамках так называемого «дела Nexta» — канала и нескольких одноименных проектов в соцсетях, признанных в Белоруссии экстремистскими. Они набрали популярность во время протестов после президентских выборов 2020 года. По делу проходили также создатель канала Степан Путило и один из его авторов Ян Рудик, которые находятся за пределами Белоруссии. Путило тогда же, 3 мая, был заочно приговорен Минским судом к 20 годам заключения.

Протасевича и тогда еще его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали в Минске 23 мая 2021 года после резонансной экстренной посадки рейса авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс (журналист в 2019 году переехал в Польшу, а в 2020-м вместе с бывшей девушкой осел в Литве). Самолет посадили белорусские диспетчеры, заявив, что им поступила информация о взрывном устройстве на борту. Впоследствии она оказалась ложной.

Протасевичу и Сапеге сразу же после задержания предъявили обвинения по нескольким статьям. Журналист после этого несколько раз выступал с публичными извинениями за свою деятельность в проекте Nexta и сообщал, что пошел на сотрудничество со следствием.

Эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, связаны с тем, что я понимаю, какой урон нанес государству и стране, и сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Моя совесть абсолютно чиста. Я не предатель и никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, чтобы искупить тот вред, который я нанес стране», — говорил журналист.

При этом он отмечал, что не изменил своих политических взглядов. Летом 2021-го, будучи под домашним арестом, Протасевич завел несколько аккаунтов в соцсетях, где обещал публиковать «мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад». Однако спустя какое-то время журналист пропал из публичного поля.

Сапегу в мае 2022-го года приговорили к шести годам колонии по делу об организации беспорядков в республике. Она подавала ходатайство о помиловании Лукашенко, но президент его отклонил. Весной 2023-го защита россиянки сообщила, что ее экстрадируют в Россию, где она должна будет досидеть свой срок. При этом адвокаты рассчитывают, что он будет существенно меньше оставшихся пяти лет.

Сам Протасевич в прошлом году рассказывал, что вскоре после задержания расстался с Сапегой, и их с ней ничего не связывает уже много месяцев. Он также сообщал, что женился на другой девушке. В мае 2022-го в социальных сетях появились фотографии журналиста из ЗАГСа, где он целует свою избранницу, чье лицо скрыто.

Адвокат Софьи Сапеги Антон Гашинский отказался комментировать помилование Романа Протасевича.

«Без комментариев», — ответил Гашинский на просьбу «Газеты.Ru» оценить решение белорусских властей и спрогнозировать ближайшую судьбу Сапеги.

Геля Дудич, тетя девушки, заявила Mash, что не понимает, как Протасевича могли помиловать. «Наша девочка за все это тянет. А этот козел [Роман Протасевич] — нет других слов. Сволочь! И женился, и помиловали его. У меня мурашки по коже. Я не понимаю, что происходит», — рассказал она.