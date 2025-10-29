«Жестоко ошибаетесь». Министр обороны Бельгии раскритиковал тех, кто не боится России

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия остается сверхдержавой, а те, кто не видит исходящей от нее опасности, «жестоко ошибаются». Однако чуть ранее он грозился «сровнять Москву с землей». В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что западная Европа готовится к военному столкновению с Российской Федерацией, и там «наслаждаются атмосферой военного психоза».

Министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию «геополитической сверхдержавой с сильной армией и огромным боевым духом». Так он прокомментировал слова профессора международной политики Хендрика Воса, усомнившегося в необходимости наращивать военный бюджет.

Франкен подчеркнул, что Россия производит в четыре раза больше снарядов, чем все государства-участники НАТО. При этом Москва может приобрести «гораздо больше за те же деньги, что и мы», указал он.

«Когда же нам, в конце концов, будет достаточно? Если мы удвоим? Может быть, удесятерим?» – заявил министр в интервью De Morgen.

Он выразил уверенность, что те, кто не видит опасности, якобы исходящей от России, «жестоко ошибаются».

«Они победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах.

В Европе даже нет центрального командования. За исключением нескольких подразделений Еврокорпуса в Страсбурге, у нас нет ничего, что можно немедленно бросить в бой», – отметил Франкен.

Одновременно министр пригрозил, что НАТО «сровняет Москву с землей», если Россия нанесет ракетный удар по Брюсселю.

«Маразм крепчает»

Посольство России в Бельгии выпустило комментарий в Telegram, в котором раскритиковало заявления Франкена о том, что «Москву с землей сровняют». Их назвали «вызывающими и безответственными», а также «абсолютно ненормальными и оторванными от реальности». «Что называется, маразм крепчал», — говорится в сообщении.

«Примечательно, что сразу после публикации интервью бельгийский министр, видимо, испугавшись собственных глупостей, бросился оправдываться в соцсетях, что его «неправильно поняли». Действительно, как можно понять тот когнитивный диссонанс, который поразил господина Франкена?» – отметили в посольстве.

Там подчеркнули, что министр по сути признал «неэффективность и ущербность проводимой евроатлантистами политики». Одновременно он призвал к «еще большей милитаризации Европы ценой ее социально-экономического благополучия и накачке вооружениями киевского режима для борьбы до последнего украинца».

Дипломаты добавили, что Франкен «прямым текстом проговорился», что с Россией воюет вовсе не Украина, которая в одиночку «давно бы потерпела поражение», а «весь коллективный Запад».

«Именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну», – заключили в посольстве.

«Серьезно невозможно комментировать»

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко тоже прокомментировал слова Франкена, заявив, что Западная Европа «наслаждается атмосферой военного психоза», готовясь к военному конфликту с Москвой.

«Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», — сказал Грушко.

Дипломат отметил, что европейские дипломаты не выражали озабоченность в связи с испытаниями «Буревестника» и «Посейдона», «но сигнал профессионалы поняли».

«По сигналу профессионалы поняли, что у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности», – заключил замминистра.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО и Европейский союз руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие.

«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — сказал глава внешнеполитического ведомства.