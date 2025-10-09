«Глупость и отвага»: НАТО может разрешить своим пилотам сбивать военные самолеты РФ

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии во время миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии, Литва, 2023 год

Страны Восточной Европы предложили более радикально реагировать на возможные нарушения воздушного пространства НАТО. В частности, они изучают возможность ослабить ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы те могли открывать огонь по российским военным самолетам и дронам. К чему это приведет и какой сейчас порядок реагирования на нарушителей границ — рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Союзники по НАТО обсуждают «более решительный ответ на все более провокационные действия Владимира Путина», в том числе путем размещения вооруженных дронов вдоль границы с Россией и смягчения ограничений для патрулирующих границы пилотов, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам. Об этом пишет Financial Times.

По словам четырех официальных лиц НАТО, проинформированных о переговорах, обсуждения направлены на то, чтобы повысить стоимость «гибридной войны» для Москвы и разработать четкие меры после серии нарушений воздушного пространства якобы российскими беспилотниками и реактивными самолетами.

Обсуждения более жесткого подхода к проблеме начали граничащие с Россией государства при поддержке Франции и Великобритании. Позднее к дискуссии подключились и другие страны альянса.

Среди предложений — оснащение оружием беспилотников-разведчиков, используемых для сбора разведданных о российской военной деятельности, а также смягчение ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу, для устранения «российских угроз».

Другой вариант — проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках границы.

Но в этом случае для начала возникает весьма простой вопрос — а что, в Объединенных вооруженных силах НАТО подобные процедуры ранее не были однозначно определены и установлены? Тогда, вполне возможно, что Североатлантический альянс является сегодня не военным блоком, а дискуссионным клубом в составе 32 государств-участников.

А политики тем временем только разогревают ситуацию.

«Это преднамеренная и целенаправленная кампания в «серой зоне» против Европы. И Европа должна отреагировать», — заявила 8 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Россия хочет посеять раскол. Мы должны ответить единством, — заявила она Европейскому парламенту. — Мы должны не только реагировать, но и сдерживать. Потому что, если мы будем медлить с действиями, серая зона будет только расширяться».

9 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Однако резолюции ЕП не носят обязательный характер.

Вот и попробуй, напиши на основе потока сознания европейских политиков инструкцию дежурным по ПВО силам и средствам.

FT пишет, что некоторые страны НАТО требуют от летчиков «визуально» убеждаться в наличии угрозы, прежде чем открыть огонь, а другие разрешают своим пилотам принимать решение об атаке с опорой на данные радара, либо на предполагаемую опасность в зависимости от направления или скорости воздушной цели.

Чтобы помочь государствам-участникам Североатлантического альянса не пороть явной ерунды, причем на совершенно дилетантском уровне (а для таких политиков как Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас эта информация просто под запись), сообщаем примерный порядок работы по самолетам-нарушителям границ в воздушном пространстве, и в Монсе (там расположено Верховное главнокомандование ОВС НАТО в Европе) не стоит напрягаться в изобретении велосипеда.

В районах интенсивного воздушного движения самолеты гражданских авиалиний движутся по установленным воздушным коридорам. Информация о пролетах лайнеров должна иметься на командных пунктах сил и средств ПВО. Поднимать истребители для каких-либо действий по воздушным судам этой категории нет необходимости, если они не нарушают границ воздушных коридоров (то есть определенного эшелона и плюс-минус пять километров от оси коридора).

Но, предположим, какой-либо воздушный объект движется вне коридоров пролета и вошел в 100-км зону воздушного пространства, прилегающую к государственным границам любой из стран.

В этом случае по данным системы радиолокационной разведки осуществляется подъем дежурного истребителя (или пары), и он с помощью соответствующих пунктов наведения или АСУ (автоматизированной системы управления) выводится в окрестности объекта, который пересек границу 100-км зоны.

Задача пилота перехватчика — установить визуальный контакт с потенциальным нарушителем (то есть определить тип и государственную принадлежность цели), лечь с этим воздушным объектом на параллельный курс и продолжать полет до выяснения намерений цели, вошедшей в 100-км зону.

То есть надо однозначно определить (и это крайне важно) — это гражданский/транспортный самолет, или истребитель/бомбардировщик, или самолет малой авиации.

Если потенциальный нарушитель продолжает приближаться к границе, надо войти с ним в связь на международных частотах (все необходимые слова и выражения есть у пилота (должны быть) на бумажном носителе, закрепленном на коленке, и предупредить — «Борт номер N, вы приближаетесь к государственной границе М, рекомендую изменить курс».

Если нарушитель (и это не пассажирский/транспортный самолет) не отвечает, никак не реагирует, не меняет курс, пилот истребителя-перехватчика запрашивает разрешение у вышестоящего командования на открытие огня. Последнее предупреждение потенциальному нарушителю — открытие огня из стрелково-пушечного оружия истребителя-перехватчика, то есть трассами показать всю серьезность своих намерений. И по возможности все-таки принудить нарушителя к посадке на своем аэродроме.

Если ничего не помогло, то после полученного разрешения на открытие огня пилот истребителя-перехватчика поражает воздушный объект.

Вот еще раз обратим внимание на то, что сообщает FT. Некоторые страны НАТО требуют от летчиков принимать решение об атаке самолета-нарушителя с опорой на данные радара, либо на предполагаемую опасность в зависимости от направления или скорости воздушной цели.

Таким политикам из НАТО все-таки следует напомнить, что время-то мирное, и ни одно из государств-участников альянса не находится в состояние войны ни с одним из своих соседей. Поэтому пальба во все стороны только по гипотетическим нарушителям и потенциальным угрозам как-то выходит за рамки здравого смысла.

А открывать огонь только по данным бортовой РЛС (радиолокационного прицела) в условиях мирного времени чревато крайне неблагоприятными последствиями. Ведь на экране индикатора БРЛС видна только отметка от цели, и совершенно неясен тип самолета и государственная принадлежность воздушного объекта (гражданские лайнеры, надо добавить, не оборудованы системами государственного опознавания).

А если это транспортный самолет с гуманитарным грузом, потерявший ориентировку? А вдруг это гражданский лайнер типа Боинг-777 с 300 пассажирами на борту, на котором внезапно произошла разгерметизация кабины и салона, пилоты находятся в неадекватном состоянии и потеряли представление о своем точном местонахождении (и такие случае бывали).

В общем, глупость и отвага в альянсе (и к тому же махровый дилетантизм) могут привести к весьма тяжелым последствиям. И, наконец, последнее. Подобные предложения в НАТО якобы нацелены на повышение издержек «гибридной войны» для России.

Раз и навсегда в Монсе надо зарубить на носу, что никаких «гибридных» войн на практике не бывает. «Гибридизация» представляет собой разновидность ереси, которая овладела многими нестойкими умами в альянсе. Наверное, стоит напомнить стратегам в Монсе, что в ведении вооруженной борьбы ничего принципиально нового со времен Троянской войны пока не появилось. Да и Клаузевица на сегодня никто не превзошел.

