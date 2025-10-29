На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия не пойдет на компромиссы на Украине, считает разведка США. Как Трамп добьется мира?

NBC: разведка США считает, что РФ настроена на военную победу на Украине
true
true
true
Владимир Путин занимает «более твердую позицию, чем когда-либо» в военном конфликте на Украине, так считает разведка США. С оценками спецслужб ознакомился NBC News. По мнению разведчиков, Россия намерена добиться победы военным путем и меньше всего готова идти на компромиссы. В то же время в Белом доме не комментировали эти данные, а Дональд Трамп уверен, что решит конфликт с помощью дипломатии. В этом ему помогут санкции и другие «карты на руках», о которых Вашингтон пока не объявляет, утверждают в США.

Президент РФ Владимир Путин полон решимости продолжить военные действия на Украине и одержать победу на поле боя, считает разведка США, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Анализ, который был передан членам конгресса в этом месяце, показал, что агентства не видят никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, в то время как президент Дональд Трамп пытается выступить посредником в мирных переговорах», — сказано в сообщении.

По данным NBC, аналогичным образом спецслужбы оценивали намерения Путина в феврале 2022 года. Однако сейчас российский лидер якобы занимает более твердую позицию и хочет «оправдать человеческие и финансовые потери». Белый дом не стал комментировать оценку разведки, обозначив, что США настроены на скорейшее мирное урегулирование конфликта.

Трамп верит в урегулирование

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Южной Корее вновь выразил готовность урегулировать конфликт на Украине.

«Мне очень повезло разрешить множество проблем в мире. Нам удалось разрешить почти все [конфликты], кроме одного. Я говорю о России с Украиной. Но мы со всем разберемся», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, он надеялся на урегулирования конфликта из-за его отношений с Путиным, однако на деле «оказалось несколько иначе». Тем не менее Трамп считает, что конфликт получится урегулировать. Президент США отметил, что мир на Ближнем Востоке был невозможен, но у него получилось решить этот вопрос. Сейчас Трамп удивлен, что он примирил стороны там, но так и не урегулировал украинский кризис.

Санкции должны помочь

В США надеятся, что новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» склонят президента России к переговорам. Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире Bloomberg TV заявил, что Вашингтон намерен добиваться их соблюдения.

«Возможно, это станет тем моментом, который позволит президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, или, по крайней мере, заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании», — заявил Уитакер.

При этом Вашингтон изучает альтернативные варианты давления на Россию.

«Санкции — это лишь одна из карт, которые разыгрывает президент. Сегодня в Брюсселе я встретился с директором ЦРУ [Джоном] Рэтклиффом и мы обсуждали иные варианты, которые имеются в распоряжении президента. Президент Трамп намерен использовать их, когда посчитает нужным», — уточнил постпред.

Оценивая новые санкции США, Владимир Путин говорил, что они носят «серьезный» характер и могут повлечь за собой «определенные последствия» для России, однако, по его мнению, это существенно не скажется на «экономическом самочувствии» страны.

