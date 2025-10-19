«Отказ Украины от ДНР»: на Западе раскрыли детали беседы Путина и Трампа

WP: Путин в беседе с Трампом потребовал от Украины полностью отказаться от ДНР

The Washington Post сообщило, что Владимир Путин в ходе беседы с Дональдом Трампом потребовал отказа Украины от притязаний на ДНР. По информации издания, на украинскую делегацию в Вашингтоне оказывали давление по поводу передачи России всей территории Донбасса. Американские журналисты утверждают, что в обмен Украина якобы получит части Запорожской и Херсонской областей. В Кремле пока не комментировали эту информацию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы власти Украины полностью отказались от Донецкой народной республики, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, Россия якобы передаст Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над ДНР. Таким образом, требования Москвы стали «чуть менее масштабными» по сравнению с теми, что были озвучены на саммите России и США на Аляске 15 августа, отмечается в материале.

«Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что»,

— отреагировал один из европейских дипломатов, знакомый с мнением Киева.

Однако несколько чиновников администрации главы Белого дома назвали изменение позиции российского лидера «прогрессом». На официальном уровне эта информация не подтверждалась.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября. Оба лидера договорились провести встречу в Будапеште, которая может пройти через пару недель или чуть позже, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Продуктивный звонок». Путин и Трамп обсудили Украину и договорились о встрече в Будапеште Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Президент США... 17 октября 11:26

На следующий день Трамп принял в Белом доме украинскую делегацию во главе с президентом Владимиром Зеленским. По информации CNN, беседа американского и украинского лидеров была «напряженной, откровенной и порой неловкой». WP выяснила, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров в Вашингтоне «давил на украинскую делегацию» по поводу передачи Москве территорий ДНР, поскольку этот регион в основном русскоязычный.

Жесткость Трампа и брифинг за забором: как Зеленский ездил за «Томагавками» в Белый дом Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне была «непростой», а в некоторые... 18 октября 11:23

Позиция США и Киева

Трамп и Зеленский пока не отреагировали на публикацию WP. Однако глава Белого дома после переговоров с украинским лидером предложил Москве и Киеву заключить сделку — прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения.

«Линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где находятся.

Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!» — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

В ходе общения с журналистами Зеленский заявил, что вопрос территорий будет «самым сложным» и «очень чувствительным» . Он согласился с Трампом, призвавшим стороны «остановиться там, где они находятся сейчас».

«Он прав. Мы воюем против большой страны. Надо остановиться», — сказал украинский лидер.

«Мы свою землю не подарим»: Зеленский вновь отказался от территориальных уступок Владимир Зеленский в очередной раз отказался от территориальных уступок со стороны Киева. В МИД... 23 августа 14:48

Примечательно, что еще в августе Зеленский заявлял, что не пойдет на территориальные уступки. При этом позже признал, что Украина не сможет вернуть территории военным путем.

Позиция Москвы

В Кремле не комментировали публикацию WP и заявление президента США, но неоднократно обращали внимание на то, что обмен территориями между Россией и Украиной невозможен.

В июне Путин заявил, что Киев для урегулирования конфликта должен признать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией»,

— сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Позиция России неизменна»: МИД исключил возможность обмена территориями с Киевом В МИД РФ заявили, что обмен землями с Киевом и даже его обсуждение на саммите России и США... 13 августа 19:00

1 августа Путин напомнил, что условия Кремля для урегулирования украинского конфликта не поменялись с прошлого лета. Они все так же включают вывод подразделений украинской армии с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО.