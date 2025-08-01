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Путин назвал неизменными условия России по урегулированию на Украине

Путин: поставленные РФ условия урегулирования на Украине остаются неизменными
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kremlin.ru

Поставленные Россией условия урегулирования на Украине остаются неизменными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе поездки на остров Валаам, передает РИА Новости.

«Это же не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет, вот, мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации», — заявил президент.

Также Путин заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений.

14 июня 2025 года президент Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Spiegel рассказала об имеющихся в Кремле трех планах по Украине.

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