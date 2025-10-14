«У мэра есть российский паспорт»: Зеленский лишил гражданства главу Одессы

Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. В эфире украинского «телемарафона» было объявлено, что у градоначальника есть российский паспорт, однако сам он это категорически отрицает. Труханов уже заявил, что не собирается уезжать из Одессы и будет оспаривать указ Зеленского в суде.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства страны, что означает автоматическую отставку с поста главы города. Об этом сообщили в эфире национального «телемарафона» (единая новостная телепередача для жителей страны).

К настоящему моменту указ не опубликован, однако Зеленский в своем Telegram-канале намекнул на отставку Труханова, не называя его по имени.

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — сообщил Зеленский.

В том же посте в Telegram Зеленский поблагодарил главу Днепропетровской областной государственной администрации Сергея Лысака «за эффективную работу» и «определил для него новые задачи». Одесское издание «Думская» со ссылкой на собственные источники пишет, что именно Лысака поставят руководить Одессой уже в ближайшем будущем.

Повод для отставки

Мэр Одессы Геннадий Труханов трижды побеждал на выборах градоначальника: в 2014, 2015 и 2020 годах. Отношения Труханова с центральной властью Украины всегда были непростыми, однако, как пишут украинские СМИ, прежде ему удавалось договариваться. Периодически против него возбуждали уголовные дела и даже отправляли в СИЗО, но впоследствии выпускали без видимых политических последствий.

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что непосредственным поводом для отставки Труханова могло стать стихийное бедствие — обрушившиеся на город в конце сентября сильнейшие дожди, из-за непогоды погибли 10 человек. Они стали той «соломинкой», которая переломила хребет «верблюду». Зеленский отреагировал на случившееся эмоциональной речью, заявив, что «с вопросом по Одессе мы тоже разберемся».

«Аномальный дождь, похоже, стал катализатором, но в Одессе еще в августе обратили внимание на приказ минразвития общин и территорий, которым город среди других населенных пунктов области отнесли к территориям, где ведутся боевые действия. А значит, в них могут создавать военные администрации», — заявил «Стране» глава одесского отделения Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Этот прогноз сбывается: вечером 14 октября Зеленский сообщил о введении в Одессе военной администрации.

Реакция на отставку

Труханов заявил, что не собирается уезжать из Одессы после отставки с поста главы города. По его словам, лишая его гражданства, центральные власти Украины хотят устранить его от будущих выборов мэра Одессы, на которых, по его мнению, он бы вновь победил. Наличие российского паспорта он в очередной раз опроверг, заявив, что с момента появления публикаций на эту тему он прошел множество проверок. Он также напомнил, что с 2018 года внесен в России в санкционные списки как гражданин Украины.

«Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя», — сказал Труханов.

Он также отметил, что останется на посту, пока решение о прекращении его полномочий не примет горсовет.

В интервью NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что через лишение Труханова гражданства Зеленский пытается взять под полный контроль вертикаль власти в республике.

«На мой взгляд, это плановая работа [Зеленского] по взятию контроля над вертикалью власти. Сегодня у него нет проблем на уровне парламента, кабинета министров и военных. Однако есть проблема на уровне органов местного самоуправления», — заявил Олейник.

Представляющий в Верховной раде Одессу депутат Алексей Гончаренко осудил решение Зеленского.

«В правовом государстве нельзя просто так взять и лишить какого-либо гражданства. Как бы кому-то не нравилось, но за Труханова проголосовали одесситы. Кроме того, он родился в Одессе. Если уж и снимать Труханова, то это нужно делать исключительно законным способом», — написал он.

Гончаренко назвал решение о лишении Труханова гражданства незаконным и заявил, что оно открывает на Украине путь к репрессиям против оппонентов центральной власти .

Откуда взялся «российский паспорт» Труханова

Слухи о наличии у Труханова двойного гражданства (украинского и российского) появились в 2016 году после публикации «Панамского архива», где раскрывались данные о наличии скрытой недвижимости и владении бизнес-активами у сотен бывших и действующих мировых лидеров и известных людей. В их числе был упомянут и Труханов, который якобы владел офшорами на Виргинских островах, при этом в списке он фигурировал как гражданин России. Служба безопасности Украины (СБУ) тогда же организовала проверку, но не смогла подтвердить наличие российского гражданства у мэра Одессы.

14 октября СБУ опубликовала сообщение, согласно которому Труханов получил российский загранпаспорт 15 декабря 2015 года, «до сих пор остается гражданином страны-агрессора» и «имеет идентификационный код, отображаемый в базе данных Федеральной налоговой службы РФ».