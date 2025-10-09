Израиль и ХАМАС договорились. Заложников освободят, а армию отведут

Израиль и ХАМАС достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающему прекращение огня, освобождение заложников и частичный отвод израильских войск. Об этом в ночь на четверг объявил президент США Дональд Трамп и подтвердили враждующие стороны. Переговоры проходили в египетском Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Катара, Египта и Турции.

Первый этап мирного соглашения, о котором договорились Израиль и ХАМАС, включает прекращение боевых действий, обмен заложниками и заключенными, а также гуманитарные меры. ХАМАС обязался вскоре освободить всех живых заложников (по последним данным, их 20 человек), а Израиль отведет войска до согласованной линии. План предусматривает расширение доступа гуманитарных организаций в сектор Газа под контролем международных структур, включая ООН и Международный комитет Красного Креста.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth, что Израиль и ХАМАС «подписали первую фазу мирного плана». Он заявил:

«Все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии».

«Это первый шаг к прочному и долгосрочному миру. Это великий день для арабского и мусульманского мира, для Израиля и для Соединенных Штатов. Мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые помогли сделать это событие возможным. Благословенны миротворцы», — написал Трамп.

По информации Reuters и Associated Press, в Шарм-эш-Шейхе присутствовали представители США, Израиля, Египта, Катара и Турции. Переговоры проходили в закрытом формате с участием советников по национальной безопасности и спецпредставителей по Ближнему Востоку. Катар и Египет выступили основными посредниками между сторонами, координируя передачу предложений и согласование параметров обмена.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что созовет правительство для утверждения соглашения уже 9 октября.

Нетаньяху назвал достигнутые договоренности «национальной и моральной победой Израиля» и выразил благодарность американскому президенту.

«Я благодарю героических солдат ЦАХАЛ и силы безопасности, чье мужество и самопожертвование позволили нам дожить до этого дня. Я от всего сердца благодарю президента Трампа и его команду за их преданность этой священной миссии освобождения наших заложников», — заявил премьер Израиля.

Он обсудил с Трампом дальнейшее сотрудничество и пригласил американского лидера выступить в кнессете.

ХАМАС подтвердил договоренности и поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество. В заявлении движения выражена признательность президенту Трампу за его усилия и содержится призыв к международному сообществу обеспечить выполнение Израилем условий договора.

ХАМАС подчеркнул, что не откажется от национальных прав палестинского народа, включая право на независимость, и заявил, что процесс освобождения заложников пройдет под международным наблюдением.

Катар, Египет и Турция подтвердили готовность содействовать выполнению договоренностей и контролировать их реализацию. МИД Катара сообщил, что посредники продолжат работу над механизмом следующего этапа переговоров после завершения обмена. Египетская сторона заявила о намерении направить гуманитарную миссию и специалистов для мониторинга прекращения огня, а также увеличить пропускную способность пограничного перехода Рафа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение договоренностей между Израилем и ХАМАС, назвав их «важным шагом к прекращению страданий гражданского населения». Он подчеркнул, что ООН поддержит полное выполнение соглашения и увеличит объем гуманитарной помощи сектору Газа. Представитель Всемирной продовольственной программы сообщил, что агентство готово увеличить поставки продовольствия, топлива и медикаментов при условии безопасного доступа гуманитарных конвоев.

Европейский союз, Великобритания и Франция выступили с заявлениями в поддержку договоренностей, отметив, что прекращение огня должно быть реализовано без задержек и под международным контролем. ЕС готов направить гуманитарных координаторов для содействия в выполнении соглашения. Лига арабских государств призвала стороны соблюдать достигнутые договоренности и «избегать действий, которые могут сорвать процесс».

Война после 7 октября

7 октября 2023 года ХАМАС осуществил масштабную атаку на юге Израиля, после чего последовали ответные действия израильской армии и началась длительная операция в секторе Газа. В результате нападения радикалов погибло более тысячи человек, сотни были взяты в заложники, что стало началом самого масштабного конфликта в регионе за последние десятилетия.

Военные действия в секторе Газа сопровождались масштабными разрушениями и большими потерями среди мирного населения. По данным ООН, в результате израильских авиаударов и наземных операций были разрушены жилые кварталы, больницы и объекты инфраструктуры, погибли десятки тысяч человек. Израиль объяснял действия необходимостью уничтожения военных структур ХАМАС, в том числе туннелей и складов оружия. ХАМАС наносил ракетные удары по израильским городам, включая Ашкелон, Сдерот и Тель-Авив.

В 2024 и 2025 годах ситуация оставалась напряженной:

Израиль проводил операции на территории Газы, заявляя о ликвидации командиров ХАМАС, а палестинская сторона сообщала о новых жертвах среди гражданского населения.

Стороны не раз пытались установить временное прекращение огня и провести обмен пленными при посредничестве Катара и Египта, однако эти попытки не привели к устойчивому результату. Периоды затишья сменялись возобновлением боевых действий, что усугубляло гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

В 2024 году США, Катар, Египет и Турция при поддержке ООН активизировали посреднические усилия. Летом того же года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2735, закрепившую принципы постепенного прекращения огня, гуманитарного доступа и обмена удерживаемыми лицами. Этот документ стал основой для последующих переговоров.

В 2025 году представители США, Израиля, Египта, Катара и Турции провели серию встреч в Каире, Дохе и Шарм-эш-Шейхе. На этих площадках был подготовлен текст первого этапа соглашения, согласованный сторонами в октябре. Дональд Трамп координировал действия посредников и сторон, а его советники участвовали в согласовании параметров документа. Белый дом сообщил, что США обеспечивали организационную поддержку переговоров и будут участвовать в подготовке последующих этапов как один из гарантов их исполнения.