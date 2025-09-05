«Договориться с Украиной невозможно». Путин рассказал об избыточных запросах к России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ-2025, заявил, что готов к контактам с украинской стороной, однако договорится с Киевом «по ключевым вопросам» невозможно. Также российский лидер назвал «избыточным запросом» предложение властей Украины приехать для переговоров в названное ими место и предложил провести встречу в Москве. Говоря о возможном появлении на Украине иностранных войск, президент РФ напомнил, что они станут законными целями для российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский уже отказался от поездки в Москву, глава МИД Украины Сибига заявлял о необходимости провести переговоры на нейтральной территории.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал избыточными запросами Киева предложение приехать для переговоров в названное украинскими властями место.

«Если нам говорят: «Мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу». Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес», — уточнил российский лидер.

Самым лучшим местом для переговоров Путин назвал Москву.

Президент РФ отметил, что российская сторона готова к контактам. При этом глава государства добавил, что в настоящее время договориться с самой Украиной будет очень затруднительно.

«Договориться с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с конституцией Украины на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение», — пояснил Путин.

В своем выступлении российский лидер также затронул вопрос о гарантиях безопасности. Он заявил, что каждая страна имеет право выбора обеспечения собственной безопасности, но без оглядки на интересы России такие вопросы не решаются. Путин подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны как для Киева, так и для Москвы, и добавил, что Россия будет в полном объеме исполнять договоренности о долгосрочном мире, если их удастся достичь.

Отдельно президент РФ отметил, что после подписания мирного соглашения смысла нахождения иностранных военных на Украине не будет.

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий,

исходим из того, что это будут законные цели для их поражения»,

— подчеркнул глава государства.

«Поговорить, а не капитулировать»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия готова добиваться своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать СВО.

«Попытка НАТО проникнуть на Украину представляет опасность для нашей страны. Поэтому мы считаем опасностью присутствие зарубежных вооруженных сил, вооруженных сил НАТО на украинской земле у наших границ. Это для нас опасность, потому что НАТО считает Россию врагом, это отражено в их документах. Мы не можем этого позволить. И мы сделаем все необходимое для обеспечения своей безопасности», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков также заявил, что президент РФ готов к любым встречам при должной подготовке, в том числе на высшем уровне, однако они должны быть хорошо подготовлены заранее. Говоря о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, он подчеркнул, что «это было предложение Путина».

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать. Это было его (президента РФ Владимира Путина. — «Газета.Ru») предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», — пояснил Песков.

Переговоры на нейтральной территории

3 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что предложение Путина встретиться в Москве неприемлемо. По его словам, переговоры должны пройти на нейтральной территории.

«Прямо сейчас, по меньшей мере, семь стран готовы принять у себя встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива», — написал Сибига в соцсети X.

Глава МИД Украины подчеркнул, что именно эти предложения «серьезные» и Владимир Зеленский «готов к такой встрече в любой момент».

Впоследствии сам президент Украины, выступая на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что отказывается от предложения Путина приехать в Москву для двусторонней встречи.

26 стран готовы ввести войска

В свою очередь Макрон заявил, что 26 государств, входящих в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность отправить войска на Украину.

«Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира», — уточнил президент Франции.

При этом он отказался назвать даже примерную численность военного контингента, объяснив это желанием «не раскрывать карты» для России. В то же время Макрон добавил, что у начальников главных штабов есть конкретные планы и они обсуждают их по закрытой связи. Он также уклончиво ответил на вопрос журналиста о том, есть ли среди готовых отправить свои войска стран Германия, Италия или Польша, отметив, что эти государства «подтвердили свой вклад в подготовку украинских военных или же участие в операциях на суше, на море или в воздухе».

По словам президента Франции,

размещение военных на территории Украины «не имеет цели вести войну против России», однако эти силы должны «гарантировать мир и дать четкий стратегический сигнал».

Макрон уточнил, что военный контингент будет дислоцироваться в отдельных от линии фронта районах, которые пока еще определяются.