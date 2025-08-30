«В США повезут гробы»: зачем Трамп обсуждает с Европой отправку ЧВК на Украину

Дональд Трамп обсуждает с ЕС отправку американских частных военных компаний на Украину, пишет The Telegraph. По данным издания, в Европе полагают, что появление представителей ЧВК на украинской территории будет сдерживающим фактором для России. При этом в Кремле ранее подчеркивали, что иностранное военное присутствие на Украине неприемлемо для Москвы.

«План разрабатывается в качестве обходного пути после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены на Украине», — сообщает издание.

Согласно этому замыслу, ЧВК на Украине будут заниматься восстановлением обороноспособности, строительством новых военных баз и защитой американских предприятий. Кроме того, присутствие таких организаций якобы будет «служить фактором, удерживающим Владимира Путина от нарушения возможного перемирия», утверждает The Telegraph.

На данный момент этот план обсуждается вместе с другими вариантами гарантий безопасности, которые разрабатывает так называемая «коалиция желающих» во главе с Великобританией и Францией.

«Присутствие американских подрядчиков на территории Украины будет рассматриваться как усиление позиции европейских держав, которые хотят заручиться поддержкой Америки в окончательном мирном соглашении», — сообщили источники газеты.

Собеседники издания указывают, что обсуждения по поводу присутствия американских ЧВК на Украине начались еще во время подписания так называемой «ресурсной сделки» между Вашингтоном и Киевом.

Гарантии безопасности

По сведениям The Telegraph, Украина настаивает на присутствии на своей территории европейских военных. При этом страны ЕС не хотят размещать свои войска на линии фронта между ВСУ и ВС России.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский перечислил гарантии, которые Киев хочет получить от западных стран. В них, в том числе, входят договоренности в формате «НАТО-лайт», в рамках которых союзники должны будут поддержать Украину в случае нового вооруженного конфликта.

За несколько дней до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы.

Представитель Кремля подчеркнул, что «не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО». Песков напомнил, что именно военное освоение Украины Североатлантическим альянсом стало одной из первопричин конфликта.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил, что Будапешт не дает согласия на учебную миссию ЕС на Украине, потому что это было бы «пересечением красной линии».

Он также вновь повторил, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Реакция в России

Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил, что план с ЧВК продвигается для сокрытия участия профессиональных американских военнослужащих в конфликте на Украине.

«ЕС предлагает ввести войска так называемой коалиции желающих, но в ЕС спорят о статусе этих войск, о материальном обеспечении. Там понимают, что эти войска на Украине будут нелегитимными и станут законной военной целью для РФ», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.

Он предположил, что Вашингтон в итоге вряд ли одобрит такой план из-за потенциальных рисков.

«Трамп знает, что в этом случае повезут гробы в США, а налогоплательщики зададут вопрос: «Почему американские парни гибнут неизвестно где, неизвестно за что?» — пояснил Сергей Липовой.

Военкор ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале напомнил, что конфликт на Украине начался из-за активности США.

«СВО и началась из-за того, что американцы засунули свое жало на Украину. Все разговоры о войсках этих колонизаторов на украинских землях меня, с одной стороны, расстраивают, война-то продолжается, а с другой стороны, утверждают в мысли: добивать надо эту всю сволочь на Украине», – сказал Сладков.