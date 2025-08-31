«Ничто не остановит то, что грядет». Трамп опубликовал загадочный пост после слухов о его смерти

Дональд Трамп неожиданно опубликовал необычную иллюстрацию в социальной сети. Главу Белого дома изобразили на фоне Земли, а картинку сопроводили таинственным посланием, которое анонсирует, вероятно, масштабные события, которые «ничто не сможет остановить». Пост появился спустя сутки после слухов о смерти американского президента.

Необычное послание

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social ссылку на пост в Х, на котором он изображен на фоне Земли в солнечно-огненном зареве.

За спиной президента США показано западное полушарие планеты — Северная и Южная Америки. Руки Трампа полусогнуты и приподняты вверх. На левой ладони у него лежит знак Q+.

«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет», — гласит надпись на изображении.

С чем связано послание, Трамп раскрывать не стал. Однако известно, что размещенная на картинке фраза часто используется сторонниками конспирологической теории QAnon. Они считают, что мир контролируется группой педофилов, включающих в себя лидеров Демократической партии, которые поклоняются Сатане (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), а Трамп ведет с ними борьбу по просьбе военного руководства США.

Этот пост на странице Трампа появился в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. А накануне Daily Caller опубликовал интервью с главой Белого дома, которое, как утверждает издание, было записано 29 августа. В ходе беседы с журналистами президент США назвал маловероятной встречу Путина и Зеленского, но заверил, что трехсторонний саммит лидеров США, России и Украины состоится.

Слухи о смерти Трампа

Публикация с загадочным посланием появилась спустя сутки после слухов о смерти 79-летнего главы государства. Они стали распространяться 30 августа после заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что он готов возглавить Соединенные Штаты, если с нынешним главой Белого дома что-то случится.

«А если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не смогу представить себе лучшего обучения, чем то, что я прошел за последние 200 дней», — отметил он.

При этом Вэнс выразил уверенность, что Трамп находится в хорошей форме и проработает весь президентский срок. Однако еще в июле была обнародована информация о том, что у американского президента выявили хроническую венозную недостаточность.

На этом фоне в социальной сети Х стремительно набрал популярность тег Trump is dead — он объединяет десятки тысяч публикаций.

«Сторонники теории [смерти президента США] утверждают, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет», — писал Telegram-канал «Осторожно, новости»‎.

Также они аргументировали свои домыслы ростом «индекса пиццы» — заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов, и наличием большого синяка на правой руке Трампа. Американский лидер неоднократно появлялся на публике с этой гематомой, последний раз — на пресс-конференции 25 августа. Раньше синяк был замазан тональным кремом.

Рукопожатия и аспирин: Белый дом объяснил синяки у Трампа Дональд Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ вновь обратили внимание на синяк на его... 18 июля 08:29

По словам врача главы Белого дома Шона Барбабелла, «незначительное раздражение мягких тканей» вызвано частыми рукопожатиями и терапией, которая проводится для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, пишет The Independent. Однако ответ не удовлетворил некоторых пользователей сети, которые предполагают, что Трампу, вероятно, оказывают медицинскую помощь через капельницу или же часто берут кровь для анализов.

Белый дом в итоге опроверг сообщения о смерти президента США, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на официальный источник.

«С Трампом все в порядке. Будет играть в гольф сегодня утром», — процитировал он слова высокопоставленного собеседника в соцсети Х 30 августа.

Чуть позже Agence France-Presse опубликовало фото с Трампом и его внучкой. На снимке запечатлено, как глава Белого дома отправлялся на поле для гольфа. При этом официальные мероприятия с участием Трампа после 26 августа не проводились. В тот день американский президент провел совещание с членами правительства в Белом доме.