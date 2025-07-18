Рукопожатия и аспирин: Белый дом объяснил синяки у Трампа

Дональд Трамп прошел медицинский осмотр, после того как СМИ вновь обратили внимание на синяк на его руке. У президента США обнаружили хроническую венозную недостаточность, но он чувствует себя «отлично», заявили в Белом доме. Гематомы, которые замечают у американского лидера с начала года, там объяснили постоянными рукопожатиями и побочными эффектами аспирина — его Трамп принимает в рамках «стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

У президента США Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. При этом она заявила, что состояние здоровья американского лидера «отличное».

Белый дом распространил заявление о прохождении президентом США медосмотра после того, как в соцсетях и СМИ появились фотографии Трампа с заметной гематомой на руке и опухшими лодыжками.

Синяк Трампа, по словам Левитт, объясняется частыми рукопожатиями и «хорошо известным и безвредным побочным эффектом терапии аспирином». Аспирин президент США принимает в рамках «стандартной профилактической схемы лечения сердечно-сосудистых заболеваний».

А отек ног оказался связан с венозным заболеванием, при котором нарушается отток крови из нижних конечностей. Левитт заявила, что это «распространенное состояние, особенно у людей старше 70 лет» — Трампу в июне исполнилось 79.

«Важно отметить, что не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности»,— сказала пресс-секретарь.

Хронические синяки

СМИ и блогеры обращают внимание на синяки Трампа с начала 2025 года. Так, в феврале в сети появилась фотография большого желтого пятна на тыльной стороне его ладони — синяк заметили во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда Белый дом также заявил, что гематома появилась из-за частых рукопожатий.

«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и каждый день обменивается рукопожатиями почти непрерывно», — говорила Левитт.

При этом ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун в комментарии РИА Новости отметил, что появление синяка у Трампа может объясняться возрастными изменениями.

А врач-эндокринолог Анастасия Вастистова пояснила «Газете.Ru», что у человека могут появляться синяки на коже даже после незначительного прикосновения. Среди возможных причин эксперт назвала: прием некоторых лекарственных средств; некоторые хронические заболевания; возрастные изменения; заболевания соединительной ткани; дефицит витаминов; злоупотребление алкоголем; заболевания крови. Также в качестве вероятной причины появления синяков на теле врач указала сахарный диабет.

Летом издание The Daily Beast снова обратило внимание на гематому на правой руке президента США. Синяк заметили 10 июня — в день выступления Трампа перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Днем ранее, 9 июня, он также был замечен на руке экс-президента во время его участия в инвестиционной конференции Invest America Roundtable.

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«В какой-то момент он поднял руку, и под костяшками его пальцев показалось коричневатое пятно», — отмечает издание.

В следующий раз синяк заметили 16 июля — когда президент США общался с журналистами у Белого дома. «На снимке руки Трампа видно, что она покрыта слоем косметики, не соответствующей по тону цвету его кожи», — писала газета Independent.