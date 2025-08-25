«Он ему просто не нравится». Трамп предположил, почему Путин не встречается с Зеленским

Трамп: Путин не идет на встречу с Зеленским из-за антипатии к президенту Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. Трамп также уточнил, что конкретные гарантии безопасности для Украины пока не обсуждались и основную роль в их предоставлении должны сыграть европейские страны. Республиканец также назвал конфликт России и Украины «личностным», что осложняет переговоры, включая возможную встречу Путина и Зеленского.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на Украину. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете, трансляция велась на канале Белого дома в YouTube.

«Хочу сказать, что мы больше не тратим деньги на Украину. Они просто приходили и просили $100 млрд — и получали их. Так они получили $350 млрд. Теперь мы зарабатываем деньги», — сказал Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа якобы дала согласие на продажу Украине 3,3 тыс авиационных ракет ERAM.

Гарантии безопасности

Трамп также сообщил, что гарантии безопасности для Украины, речь о которых идет в рамках переговоров о завершении конфликта, еще не обсуждались.

«Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что пока не обсуждали конкретику. Посмотрим», — сказал президент США.

По словам американского лидера, значительную часть таких гарантий должны предоставить Киеву страны Европы. Он добавил, что Вашингтон поддержит европейские государства, но подробностей, в чем это будет заключаться, не привел.

Президент добавил, что европейские страны предоставят Украине «значительные гарантии безопасности, как и должны», потому что они географически находятся ближе. Трамп также отметил, что США окажут Европе поддержку, не уточняя подробностей.

22 августа украинская газета «Суспільне» сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провели встречу, на которой обсуждалась будущая модель гарантий безопасности для Киева.

По данным издания, участники переговоров планируют завершить формирование модели к концу следующей недели. В настоящее время над детализацией работают две профильные подгруппы: политико-юридическая и военная.

Военная подгруппа сосредоточена на конкретных аспектах сотрудничества, включая поставки вооружений, финансирование оборонных структур, обмен разведывательной информацией, а также координацию совместных учений и тренировочных программ.

Политико-юридическая группа занимается адаптацией положений 5-й статьи Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне.

Россия считает, что гарантии безопасности Украине не должны включать ввод иностранных войск на часть украинской территории, об этом ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Личностный конфликт

Трамп также заявил, что конфликт России и Украины является «личностным», что значительно усложняет его урегулирование.

«Это, как выяснилось, связано с серьезным личностным конфликтом. Это один из таких моментов. Но мы в конце концов это остановим», — добавил американский лидер.

Республиканец заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, так как тот «ему не нравится».

«Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними», — пояснил президент США.

19 августа Дональд Трамп заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также о начале подготовки саммита.

Позднее украинский президент уточнил, что Москва предложила сначала организовать двустороннюю встречу, а затем трехсторонний саммит с участием Трампа. Зеленский подтвердил свое согласие на такой формат.

При этом Кремль не комментировал информацию о достижении конкретных договоренностей по встрече глав государств.

22 августа глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC News подчеркнул, что на сегодня встреча Путина и Зеленского «не запланирована».

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня будет готова для саммита. Но пока эта повестка совсем не готова», — подчеркнул Лавров.