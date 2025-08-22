«Я посмотрю, чья это вина»: Трамп допустил провал встречи Путина и Зеленского

Трамп допустил, что через две недели введет санкции из-за конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что вероятная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Он признал, что оба лидера «не очень хорошо уживаются друг с другом», но «чтобы танцевать танго, нужны двое». Глава Белого дома не исключил введение масштабных санкций из-за ситуации вокруг Украины, а также похвалил Путина на совместной фотографии и неожиданно допустил приезд российского лидера в США на чемпионат мира по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Возможная встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может не привести к результату, заявил глава Белого дома Дональд Трамп журналистам.

«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет <…> Может, это правда, а может, и нет», — отметил он.

При этом, по словам президента США, есть те, кто говорит о необходимости его присутствия на встрече российского и украинского лидеров.

В тот же день Трамп также признал, что Путин и Зеленский не слишком хорошо ладят, и заявил, что предпочел бы не присутствовать на встрече .

«Мы собираемся увидеть, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус, немного. Они не очень хорошо уживаются друг с другом по понятным причинам. Но посмотрим. А потом посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не быть», — добавил он.

Зеленский 22 августа заявил о готовности встретиться с Путиным, однако выразил предпочтение сразу трехстороннему формату с участием Трампа. Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC уточнил, что российско-украинский саммит при участии двух лидеров пока не запланирован.

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита», — добавил он.

Точная дата и место переговоров остаются неизвестными. США исходят из того, что встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели, заявила начальник протокола США посол Моника Кроули в эфире телеканала Fox News 19 августа.

СМИ предполагают, что двусторонний саммит может пройти в Будапеште, Женеве, Риме, Ватикане или Хельсинки. По информации УНИАН, Зеленский рассматривает Швейцарию, Австрию и Турцию.

«Это ваша схватка»

Трамп также заявил, что рассчитывает в течение 14 дней определить, в каком направлении развиваются события по урегулированию на Украине, а затем решить, на ком лежит ответственность за пробуксовку переговоров о мире.

«Меня ничего не радует в этой войне. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», — сказал он.

Если российско-украинский конфликт не удастся урегулировать, через две недели будет принято «очень важное решение», подчеркнул глава Белого дома. Оно может заключаться в масштабных санкциях и пошлинах , уточнил Трамп.

«Я посмотрю, чья это вина. Если для этого есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Посмотрим, состоится ли у них [Путина и Зеленского] встреча. <...> А если нет, то почему они не провели встречу? Ведь я попросил их провести встречу. Через две недели я буду знать, что буду делать», — отметил он.

Глава Белого дома также не исключил, что не предпримет вообще никаких действий по ситуации вокруг украинского конфликта.

«Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», — добавил Трамп.

«Хорошая фотография» и ЧМ по футболу

На встрече с представителями СМИ в Белом доме Трамп вспомнил о саммите с Путиным, который состоялся 15 августа на Аляске. Он показал совместную фотографию с российским лидером в Анкоридже и признал, что Путин получился на ней лучше.

«Думаю, это очень хорошая фотография. Я нормально получился, а он — очень хорошо», — заметил глава Белого дома.

close Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент при этом допустил, что Путин может приехать в США на чемпионат мира по футболу в 2026 году . Он не уточнил сроки вероятного визита российского лидера. Известно, что матчи пройдут с 11 июня по 19 июля не только в Соединенных Штатах, но и в Канаде и Мексике.

«Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий», — добавил он.

Примечательно, что в марте Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным поддержал идею организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. В апреле министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что на эту тему идут «непубличные переговоры».

«Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное», — цитирует его «Матч ТВ».