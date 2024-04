«Вопреки глубоким разногласиям». США передали России данные по теракту в «Крокусе»

Россия напрямую обратилась к американским властям с запросом о предоставлении информации, необходимой для проведения расследования инцидента в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила посол США в России Линн Трейси, подчеркнув, что необходимая информация была передана.

«С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь», — сказала посол, ее слова приводит дипмиссия в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что США намерены и далее предоставлять России данные, несмотря на «весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем».

Недостаточно точная информация

США передавали российским спецслужбам разведывательную информацию о намерениях террористов совершить теракт еще до его осуществления. Об этом писали The New York Times и Reuters. Изданию The Washington Post удалось установить, что в переданной информации упоминалась возможная атака именно на «Крокус Сити Холл», Москва получила эту информацию за две недели до нападения.

Помимо этого, о планах террористов российские власти также предупреждал Иран. Тегеран узнал об этом из допросов подозреваемых. Однако иранские сведения так же оказались недостаточно конкретными.

Российские спецслужбы признавали факт получения разведывательной информации от США, но отмечали ее недостаточную точность.

«Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — заявлял глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, в полученных от американской стороны данных не упоминалось, что атака произойдет перед концертом группы «Пикник». Он также не исключил возможной причастности Украины к инциденту.

На Украине с обвинениями в своей причастности не согласны. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), любые обвинения в адрес Украины являются абсолютно необоснованными. По словам главы ГУР, следователи не располагают никакими доказательствами, которые бы связывали исполнителей атаки с Киевом. Буданов выразил мнение, что такие утверждения направлены на усиление антиукраинских настроений в России.

9 апреля СК возбудил уголовное дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). По версии следствия, деньги, которые использовались для организации терактов, проходили через несколько коммерческих организаций, в том числе через украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, в совет директоров которой до 2019 года входил сын президента США Джо Байдена Хантер. СК РФ считает, что теракты устраивали для «устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба». В Белом доме заявили в ответ, что Россия «знает», что теракт в «Крокусе» осуществило «Исламское государство» (организация запрещена в России), и назвали возбуждение дела нонсенсом.