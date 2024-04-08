Террористы из «Крокуса» назвали имя своего куратора. Он поручил им пешком перейти границу с Украиной ФСБ во время допросов обвиняемых в теракте в «Крокусе» выяснила имя координатора

Подозреваемые в нападении на «Крокус» рассказали, что действовали под руководством некоего Сайфулло, который поручил им после теракта «направиться в сторону Киева». На границе с Украиной они должны были сжечь автомобиль и перейти ее пешком. Киев категорически отрицает свою причастность к теракту.

Координатором нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье оказался некто по имени Сайфулло. Об этом в ходе допросов рассказали четверо арестованных по подозрению в теракте. Кадры ФСБ в эфире показал Первый канал.

Первым допросу был подвергнут Далерджон Мирзоев. На вопрос о планах группы после атаки он ответил: «Направиться в сторону Киева».

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут», — сказал Саидакрами Рачабализода. Эту сумму пообещали каждому из четырех, пояснил другой подозреваемый — Мухаммадсобир Файзов. Он добавил, что Сайфулло заверил в том, что на украинской границе будут люди, которые помогут пересечь ее.

Российские спецслужбы выяснили, что готовились два маршрута для пересечения границы: на украинской стороне проводились работы по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. По словам арестованных, на расстоянии 4 км от границы они должны были сжечь автомобиль и пересечь границу пешком по инструкциям Сайфулло.

На Украине отрицают свою причастность

На Украине с обвинениями в своей причастности не согласны. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), любые обвинения в адрес Украины являются абсолютно необоснованными.

«Я более чем уверен, что никто из чиновников в Украине не может иметь к этому никакого отношения, даже физически. И я точно знаю, что такие приказы не отдавались ни одной службе», — сказал он в интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам главы ГУР, следователи не располагают никакими доказательствами, которые бы связывали исполнителей атаки с Киевом. Буданов выразил мнение, что такие утверждения направлены на усиление антиукраинских настроений в России.

Цель теракта — нанести ущерб единству России

Президент России Владимир Путин заявил, что страна представляет собой уникальный пример взаимопонимания между различными религиями и культурами и не может подвергаться нападениям со стороны исламистских экстремистов. По его мнению, теракт в «Крокус Сити Холле» был нацелен на разрушение национального единства России.

Глава государства подчеркнул, что сохранение единства народа остается ключевым фактором для процветания России. По его словам, в теракте в «Крокус Сити Холле» просматривается попытка подорвать это единство. Он также отметил, что в международных отношениях Москва стремится к такому поведению, которое исключает вероятность того, что Россия могла бы стать объектом для нападения со стороны исламистов.

«Нас поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооруженным путем — своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова», — добавил президент.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыв огонь по посетителям, а затем подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей. Более 550 человек получили ранения.

Задержаны более десяти подозреваемых в рамках расследования, включая четверых, кого правоохранительные органы считают непосредственными исполнителями: граждане Таджикистана Файзов, Мирзоев, Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).