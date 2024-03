«Зеленскому предъявили ультиматум». В США рассказали, что помешало Украине начать переговоры

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине могли начаться еще несколько месяцев назад, но власти США поставили Владимиру Зеленскому ультиматум, сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на своей сайте Substack.

«Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство $45 млрд долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно»

, — говорится в публикации.

Херш также отметил, что в американском разведсообществе понимают, что у Киева мало шансов на победу. При этом он отмечает, что президент США Джо Байден сделал ставку на противостояние «российской угрозе НАТО» и не собирается менять свой курс ни при каких обстоятельствах.

Дефицит украинского бюджета

В ноябре 2023 года Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на 2024 год. Как сообщала депутат Ирина Геращенко, в нем предусмотрен дефицит в объеме 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Это рекорд для страны.

12 января, после того, как в США заявили о приостановке помощи Киеву, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что без западного финансирования начнут умирать пенсионеры.

«Мы много чего покупаем за свои деньги, но когда нет финансирования... Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут», — заявлял украинский лидер.

С тех пор США так и не возобновили полноценную помощь Украине. Законопроект, в который входят средства для Киева, все еще рассматривает американский конгресс. 12 марта администрация Байдена объявила о предоставлении Украине пакета «экстренной поддержки» на $300 млн. Однако в США прекрасно понимают, что этих денег хватит только на «пару недель», заявлял советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Что в США говорят про переговоры?

Несмотря на то, что в ноябре 2023-го американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров, официально США придерживаются позиции, что Украина сама должна решать, когда начинать этот процесс.

«Полагаю, что мы четко обозначили свою позицию. Наша позиция — стоять на стороне Украины до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке, а любое решение о переговорах с русскими — это решение, которое должна принимать Украина», — заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Похожее мнение высказывал и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы для Украины.

Киев при этом отказывается от переговоров с Россией. Украинские чиновники подчеркивают, что урегулирование возможно только по «формуле мира Зеленского», которую не приемлет Москва.

Позиция России

Россия не раз подчеркивала, что готова начать процесс урегулирования конфликта, однако этому мешает приказ Зеленского о запрете переговоров, пока президентом РФ является Владимир Путин.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер отметил, что отменять неправильное решение Зеленского должен Вашингтон.

«Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение», — уточнил Путин.

Кто такой Сеймур Херш?

Сеймур Херш — американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии. Херш работал в нескольких информагентствах, газете The New York Times и еженедельнике The New Yorker.

В феврале 2023 года Херш в своем блоге заявил, что США и Норвегия причастны к взрывам на «Северных потоках».

В 2024-м Херш также сообщал, что Зеленский собирался уволить Залужного из-за того, что главком ВСУ вел тайные переговоры с Западом для того, что прийти к прекращению огня и согласовать конец конфликта с Россией.