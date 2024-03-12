«Хватит на пару недель». США объявили о новом пакете помощи Украине

Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на $300 млн. В него, в частности, войдут снаряды для артиллерии и управляемые ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS. В администрации назвали такую помощь «экстренным пакетом», которого хватит «возможно, лишь на пару недель». Там также выразили надежду, что конгресс США все-таки одобрит запрос Байдена о выделении $61,4 млрд Украине.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, сообщил на брифинге помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня от имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на $300 млн для удовлетворения некоторых насущных потребностей Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов, договоренностей о которых министерство обороны США достигло для восполнения техники, которую мы уже отправили Украине», — сказал он.

По словам Салливана, такие «скромные объемы финансирования» — это «экстренный пакет». Он включает в себя большую партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS, в которых ВСУ «отчаянно нуждается».

«Эти боеприпасы позволят украинским орудиям вести огонь в течение какого-то периода времени, но это лишь короткий период», — признал чиновник. Он добавил, что таких объемов недостаточно для удовлетворения потребностей Киева на поле боя. Сегодняшней помощи хватит хватит «совершенно точно не на месяцы», а «возможно, лишь на пару недель». Салливан отметил, вашингтонская администрация по-прежнему рассчитывает, что американский конгресс одобрит выделение дополнительной помощи Украине.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что в пакет войдут переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 противотанковых ракетных комплекса, патроны, взрывчатка, запчасти для военной техники и другие средства. Он также назвал поставки помощи Киеву за счет экономии на старых контрактах «неустойчивым способом» поддержки и подчеркнул, что американское минобороны нуждается в дополнительном финансировании.

Без денег

12 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что минобороны США до сих пор не получило деньги на замену предоставленных Киеву вооружений. При этом к текущему моменту Пентагон поставил в зону боевых действий оружие общей стоимостью $10 млрд.

«Если мы не сможем получить новое финансирование, в определенной степени это будет зависеть от нашей собственной готовности к использованию наших собственных запасов», — отмечал представитель министерства.

Дефицит возникает из-за разницы в стоимости вооружения, отправленного в Украину, и его замены: например, если армия отправляет старые боеприпасы, которые больше не производятся, она может заменить их более новой версией, которая стоит дороже.

«Украина согласится через год»

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год.

«Он (президент РФ Владимир Путин. — «Газета.Ru») заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что, без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», — сказал Бернс.

Он выразил уверенность, что без помощи США Украине придется еще больше отступать и сдавать России территории.

12 марта на сайте Белого дома был опубликован проект федерального бюджета на 2025 год. Администрация Байдена включила в документ прежний запрос к американскому конгрессу о выделении $61,4 млрд на помощь Украине.

На прошлой неделе Байден выступил с ежегодным посланием «О положении страны», первой темой его выступления стал военный конфликт на Украине. Он сравнил текущий момент в истории с 1941 годом и призвал конгресс поскорее одобрить помощь Киеву, чтобы тот смог «остановить Путина». Американский президент отметил, что украинцы «не просят американских солдат», и добавил, что американские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине. Байден отметил, что «полон решимости продолжать в том же духе» и не посылать их туда и дальше.