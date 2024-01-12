США приостановили помощь Киеву. Зеленский заявил, что без денег умрут пенсионеры

США приостановили помощь Киеву до ее одобрения со стороны конгресса. Владимир Зеленский заявил, что без зарубежного финансирования украинским властям будет сложно выплачивать пенсии и «старые люди просто умрут». В то же время Британия объявила о планах нарастить поддержку: ожидается, что премьер Риши Сунак сообщит о новом пакете военной помощи на более чем $3 млрд во время визита в Киев.

Украина не сможет вести выплату пенсий без зарубежного финансирования, предупредил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы много чего покупаем за свои деньги, но когда нет финансирования... Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — приводит слова Зеленского на пресс-конференции в Латвии украинское издание «Страна.ua».

О том, что у страны уже в январе могут возникнуть проблемы с соцвыплатами, в декабре предупреждала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

«Без помощи США уже в январе у нас могут возникнуть определенные сложности с расходами в социальной и гуманитарной сферах», — заявила Подласа Forbes Ukraine.

Впрочем, в начале года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 января минимальная пенсия в Украине повысилась с 2093 грн до 2361 гривен (4 865 и 5 488 рублей). На 1 марта запланировано проведение индексации.

«В прошлом году государство демонстрировало примерное выполнение социальных обязательств. В этом году это также будет одним из наших приоритетов. Пенсии и пособия будут выплачиваться вовремя», — пообещал на заседании правительства премьер Шмыгаль.

В США ждут одобрения конгресса

Тем временем в США проинформировали о приостановке помощи Украине.

«Помощь, которую мы оказываем Украине, сейчас прекратилась. А атаки, которые осуществляют россияне, только усиливаются», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США направили Украине последний пакет военной помощи «из имевшихся запасов», однако теперь поставки остановились до одобрения со стороны конгресса. В настоящее время переговоры о финансировании продолжаются.

При этом депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев скептически отнесся к заявлениям США о приостановке помощи Киеву.

«Пока по Станиславскому: «Не верю!» — заявил он в разговоре с РИА Новости.

Сунак везет в Киев деньги

В свою очередь Великобритания намерена увеличить объем помощи Украине, заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

«Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность — это наша безопасность. Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи ультрасовременных беспилотных летательных аппаратов и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, в которых она нуждается в долгосрочной перспективе», — говорится в его заявлении.

12 января Сунак посетит Киев. Как ожидается, в ходе встречи с Зеленским он объявит о новом пакете военной помощи — Британия предоставит 2,5 млрд фунтов стерлингов (свыше $3 млрд) военной помощи Украине в 2024-2025 годах. Также бритнский премьер анонсировал отправку Украине крупнейшей партии беспилотников.

Кроме того, Сунак и Зеленский подпишут двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предполагает обмен разведывательными данными, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Ожидается также, что в Киеве британский премьер-министр встретится со спасателями, ликвидирующими последствия авиаударов и объявит о выделении дополнительного финансирования на гуманитарную поддержку.