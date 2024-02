«Полезный для России идиот»: на Западе осудили Карлсона за интервью с Путиным

В ночь на 9 февраля американский консервативный телеведущий Такер Карлсон, опубликовал на своем сайте, а затем и платформе X (бывший Twitter) обещанное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Ради беседы с российским лидером журналист приехал в Москву в начале февраля. Желание Карлсона поговорить с Путиным спровоцировало волну критики со стороны его западных коллег и политических деятелей.

Интервью Карлсона с Путиным длится чуть больше двух часов. В основном диалог касается обсуждения вопросов, связанных с конфликтом на Украине и российско-американских отношений. Весомую часть хронометража Путин объясняет причины украинского кризиса и решения России начать специальную военную операцию в феврале 2022 года.

Что говорят в мировых СМИ

Выход материала вызвал серьезный ажиотаж — только на платформе X количество просмотров поста о выходе интервью перевалило за 60 млн всего через примерно восемь часов после публикации. Тем не менее далеко не все американские СМИ обратили внимание на ролик, вышедший в прайм-тайм по местному времени. А вышедшие материалы по теме только усилили критику Карлсона за предоставление президенту России платформы для высказывания своей позиции.

Так немецкий портал Bild указывает на растерянность американского журналиста, который якобы потерял нить разговора еще в самом начале, поскольку Путин начал объяснение причин конфликта с Украиной с истории Киевской Руси. Британский The Guardian же посчитал материал свидетельством выхода Карлсона «на новый уровень позора». А американский Deadline обвинил журналиста в «бесстыдно подхалимском» разговоре с Путиным, что превратило телеведущего в «полезного идиота» для президента России.

В то же время The New York Times сосредоточились на самом материале, отметив уверенность российского лидера в победе, пока его противники переживают «опасный момент» на фоне проблем с дальнейшей военной помощью Украине и усиление дружественных Кремлю политиков по всему миру. По оценке The Wall Street Journal, интервью дало Путину шанс повысить свой авторитет внутри страны и продемонстрировать, что его все еще могут услышать на Западе.

При этом The Washington Post продвигает линию на «растерянность и молчание» Карлсона, считая, что президент России смог воспользоваться шансом для представления действий Москвы на Украине как самообороны в условиях окружения НАТО. С точки зрения издания, американский журналист вместо острых вопросов пытался подтолкнуть Путина к обсуждению теорий заговора, в том числе существования «глубинного государства» в США.

Bloomberg же пишет о нежелании Карлсона возражать президенту России, пока тот объяснял, почему именно США и их партнеры несут ответственность за украинский кризис. С этим солидарны и аналитики CNN, окрестившие интервью «пропагандистской победой» Путина на фоне мягкости американского журналиста. По версии телеканала, Карлсон в последние годы отошел от критики российской власти и в этом плане потянул за собой всю Республиканскую партию.

Что думают в России

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации материала, в американских СМИ чувствуют «профессиональную ревность» в связи с вышедшим интервью.

«Для Путина главное — реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью» Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Песков добавил, что в последнее время администрация президента получила несколько десятков запросов на интервью с главой государства от крупнейших мировых СМИ.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают международную реакцию на беседу Карлсона с Путиным. Политолог Евгений Минченко считает, что западные мейнстримные СМИ предпочли больше игнорировать разговор, освещая его минимально.

«Основная идея тут в том, чтобы не давать Путину трибуну для выступления, за что как раз критиковали Такера Карлсона. Именно это главная претензия, а само содержание интервью момент второстепенный. К примеру, на Fox News, где раньше работал Карлсон, нет упоминания о его беседе с Путиным. А CNN концентрирует внимание на вопросах, связанных с американским журналистом Эваном Гершковичем. В итоге на Западе сосредоточились на критике Карлсона за предоставление Путину трибуны и его относительной мягкости», — пояснил эксперт.

Политолог Константин Калачев призвал не ждать многого от западной публики. По его словам, не нужно строить никаких иллюзий об изменении российского трека в американской политике, в том числе в случае смены руководства США.

«У Путина были свои резоны для выпуска этого интервью. Россия во многом остается западноцентричной страной. В интересах президента завоевать если не любовь, то хотя бы понимание на Западе. Вероятно, многое из сказанного Путиным в итоге будет отвергнуто на Западе. Восприятие этого интервью зависит от доверия или недоверия к президенту России как политику. Поэтому вряд ли что-то принципиально изменится. Однако само интервью, конечно, вышло резонансным», — подчеркнул эксперт.