Большое интервью Путина Карлсону. Главное

Президент РФ Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон во время интервью в Кремле, 6 февраля 2024 года

Такер Карлсон, один из самых популярных телеведущих США, в ночь на 9 февраля опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву. Карлсон говорил, что американцы «не имеют представления» о том, что происходит на Украине, от журналиста ждали «острых вопросов» российскому президенту. Что Путин сказал Карлсону? «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы.

Для начала Путин провел «экскурс в историю» почти на полчаса — начиная с Древней Руси и заканчивая распадом Советского Союза и расширением НАТО на восток. Президент рассказал, что название «Украина» придумали поляки, а саму страну создал Ленин. Он также принес Карлсону папку с копиями писем Богдана Хмельницкого, где тот «просит Москву взять под сильную руку царя часть русских земель, которые сейчас называются Украиной».

О причинах конфликта на Украине

В 2014 году провели госпереворот, тех, кто его не признал, начали преследовать, создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту.

«Мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило».

Руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минские соглашения. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали, что они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос.

Войну Украина начала в 2014 году. Наша цель — прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить.

О мире на Украине

«Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится».

«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель».

Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит — элемент гражданской войны. Запад думает, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но воссоединение произойдет.

О переговорах

Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Это одна из проблем, которую обсуждали на переговорах в Стамбуле. Нам сказали, что надо отвести войска от Киева. «Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию».

Как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается. Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, который возглавлял делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле, рассказал в ноябре 2023 года, что весной 2022 года Москва предлагала закончить конфликт, если Украина откажется вступать в НАТО. Но Борис Джонсон приехал в Киев и «сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать — давайте будем просто воевать».

Россия не отказывается от переговоров, но Украина запретила проводить их по указанию Вашингтона. «Теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы — за».

О Зеленском

Он пришел к власти, основываясь на ожиданиях украинского народа, что он приведет Украину к миру.

Мы в России считаем, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть — ущербная.

«Его отец сражался против фашистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил». Дедушка президента Украины Семен Иванович Зеленский — ветеран Великой Отечественной войны.

О внешней политике

Путин не разговаривал с президентом США Джо Байденом после начала военной операции: «Своих дел полно». Во время последнего разговора президент России сказал Байдену, что поддержка Украины — это огромная ошибка исторического масштаба.

Россия не собирается направлять войска в Польшу или Латвию, у нас нет там никаких интересов. Европейские политики только говорят об угрозах. Западным странам лучше договориться с Россией — это гораздо умнее и рациональнее.

Втягиваться в какую-то глобальную войну противоречит здравому смыслу. Глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество.

Путин неоднократно просил власти США не финансировать сепаратистов на Северном Кавказе. Президент США в ответ на доказательства обещал «надрать жопу» своим спецслужбам, но за этим ничего не последовало.

О расширении НАТО

Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью «цивилизованных народов», но ничего подобного не произошло. США обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз.

«Мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетий: «не делайте этого, не делайте того».

О вступлении России в НАТО

close 100% Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, 6 февраля 2024 года Гавриил Григоров/РИА Новости

«На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном — вот здесь рядышком, в соседнем помещении — я ему задал вопрос: «слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?»

Вдруг он сказал: «ты знаешь, это интересно, я думаю, что да». А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: «ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно». Можете спросить у него, я думаю, он наше интервью услышит — подтвердит. Я бы никогда не стал ничего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно».

О «Северных потоках»

— Кто взорвал «Северный поток»? Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Три из четырех нитей газопроводов оказались разрушены.

— Вы, конечно.

— Я был занят в тот день. Я не взрывал «Северный поток».

— У Вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет.

«Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста».

Польша закрыла газопровод Ямал — Европа и «с руки клюет у немцев», несмотря на независимость от Германии.

Об экономике

То, что США ограничили России расчеты в долларах — это «полная дурь» с точки зрения интересов самих Штатов и сигнал для всего мира.

США, вводя санкции, думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы.

Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и 34% в юанях.

«Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России потому, что в России 150 млн человек, а в Китае — 1,5 млрд, и экономика Китая развивается семимильными шагами — пять с лишним процентов в год, было еще больше. Но этого для Китая достаточно».

Об Илоне Маске и ИИ

close 100% Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина, 6 февраля 2024 года Гавриил Григоров/РИА Новости

Маска остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам.

Угроза, исходящая от бесконтрольного развития искусственного интеллекта, заставит человечество задуматься о том, что надо договариваться. Так было, когда все почувствовали угрозу от применения ядерного оружия.

Об Эване Гершковиче

Россия не накладывала табу на решение этой проблемы. Гершкович может вернуться на родину, но есть определенные условия, которые обсуждаются на уровне спецслужб. Коллеги на американской стороне должны подумать, как решить эти проблемы. Эван Гершкович — корреспондент WSJ, который работал в России и странах пост-советского пространства. В марте 2023 года ФСБ сообщила о его задержании в Екатеринбурге . В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США собирал информацию, составляющую гостайну, об одном из предприятий ВПК. Освободить журналиста призвали более 40 стран.

«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил».