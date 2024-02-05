Критик Украины и любимчик Трампа: кто такой Такер Карлсон и зачем он приехал в Москву Американский журналист Карлсон ушел от ответа на вопрос о встрече с Путиным

Известный американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву. Ряд СМИ предполагают, что он собирается взять интервью у президента России Владимира Путина. Журналист свыше 20 лет работает на американском ТВ, занимает жесткую позицию по отношению к мигрантам и меньшинствам, а также открыто критикует руководство Украины. Кто такой Такер Карлсон и почему его приезд в Россию называют «предательством», в материале «Газеты.Ru».

В начале февраля в российском медиапространстве появилась информация о прилете в Москву американского консервативного журналиста Такера Карлсона. Подогревали слухи кадры с посещения телеведущим «Большого театра» и одного из столичных отелей. Когда факт приезда журналиста подтвердился, наибольший интерес вызвала цель его визита.

Как отмечала конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор-Грин, демократы пребывают «в судорогах» от возможности интервью президента России Владимира Путина Карлсону в Москве. А бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер окрестил журналиста «предателем» за визит в Россию.

Официально Карлсон свою поездку не анонсировал и планы не раскрывал. Отвечая на вопросы «Известий», журналист не стал опровергать или подтверждать то, что приехал ради интервью с Путиным . Интерес к беседе с президентом России он проявлял еще в 2021 году — как утверждал Карлсон, запрос на интервью привел к тому, что за ним начало шпионить АНБ (Агентство национальной безопасности США).

Фанат Хантера Томпсона

Такер родился в Калифорнии в 1969 году в семье известного американского журналиста и дипломата Дика Карлсона, который в разные годы возглавлял «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и был послом Вашингтона на Сейшельских островах, и художницы Лизы Макнир. Родители развелись, когда ему было девять.

Карлсон учился в частной школе, а потом на истфаке колледжа гуманитарных наук Тринити. Там же он заинтересовался судьбой гонзо-журналиста Хантера Томпсона, автора романа «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». По собственному признанию, повторил путь героя в контексте употребления наркотиков, но в итоге решил остановиться на алкоголе.

Карьеру в СМИ Карлсон начал с консервативного издания Police Review, а затем попал в The Weekly Standart. К 1999 году журналист печатался в New York Magazine и имел определенную узнаваемость в консервативных кругах, что помогло ему взять интервью у тогдашнего губернатора Техаса Джорджа Буша-младшего — будущего президента США.

Следующий год стал отправной точкой для телевизионной карьеры журналиста. В 2000 году Карлсон становится ведущим на CNN в программе «Crossfire»(«Перекрестный огонь»). Шоу продержалось в эфире пять лет и заключалось в постоянных дебатах «правых» и «левых» по ключевым событиям повестки дня. После CNN Карлсон работал на PBS и MSNBC, а в 2009 году перешел на Fox News.

Национальная слава

Работа Карлсона на ведущем консервативном телеканале США принесла ему популярность как внутри страны, так и за ее пределами. Первые семь лет телеведущий вел ряд передач и выступал в качестве эксперта, параллельно занимаясь сайтом политических новостей The Daily Caller. Однако в 2016 году получил билет в «высшую лигу» — собственное вечернее шоу в прайм-тайм под названием «Tucker Carlson Tonight».

Как отмечает Sky News, журналист быстро зарекомендовал себя как ключевой игрок на Fox News и влиятельный голос в республиканской политике. Его шоу стало самой популярной программой среди возрастной группы от 25 до 54 лет. При нем Fox News стал наиболее популярным кабельным новостным телеканалом в США. К 2021 году Карлсон был назван «самым влиятельным консерватором» в стране по оценке журнала Time.

Образ правого скандалиста

Ключевыми темами на шоу стали наиболее острые вопросы, в том числе иммиграция, аборты, ситуация с сексуальными меньшинствами и политика. Карлсон не раз в негативном ключе обсуждал феминисток, нелегалов и демократов, чем провоцировал различные скандалы.

Так в 2016 году он заслужил обвинения в «сексизме» от журналиста Teen Vogue Лорен Дукой после того, как посоветовал ей заниматься сапогами, а не пытаться комментировать политику. Два года спустя Карлсон угодил в новый скандал, обвинив мигрантов в превращении США в более бедную, грязную и разобщенную страну. В ответ получив множество критики и уход нескольких рекламодателей от телеканала Fox.

Во времена пандемии COVID-19 Карлсон открыто сомневался в вакцинах против коронавируса, продвигаемых Демократической партией, и уделял особое внимание протестам BLM (движение «Black Lives Matter» — «Жизни черных важны»). По его словам, акции темнокожих никак не были связаны с борьбой с расовым неравенством.

К тому же Карлсон защищал 17-летнего американца Кайла Риттенхауса, убившего несколько протестующих BLM во время беспорядков в Висконсине, за что получил обвинения в расизме. А в 2023 году критиковал предполагаемое сокрытие обстоятельств смерти Джорджа Флойда, когда оказалось, что темнокожий скончался из-за передозировки наркотиков, а не действий полиции.

Друг России и враг Трампа?

В политическом ключе Карлсон зачастую критиковал Демократическую партию, в том числе ее подход к Москве. Так ведущий не поддержал кампанию о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года и избегал оскорблений в адрес президента России. Вместо этого Карлсон открыто критиковал подход президента-демократа Джо Байдена к отношениям с Кремлем.

К примеру, с точки зрения Карлсона, Белый дом не верно действует в отношении украинского кризиса и у России действительно были причины начать СВО. Украина в целом вызывает вопросы у журналиста из-за коррупции и отсутствия демократии. По мнению Карлсона, лидер страны Владимир Зеленский — «крысоподобный комик-олигарх» и именно ВСУ несут ответственность за разрушение Каховской ГЭС.

Атаки на демократов подарили журналисту звание «любимый ведущий» бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа от The New York Times. Сам политик даже допускал выбор журналиста в качестве своего вице-президента. Правда, как на самом деле Карлсон относится к Трампу неизвестно.

В своем шоу он отчасти поддерживал ряд идей политика, к примеру допускал возможность фальсификации на выборах 2020 года и называл штурм Капитолия сторонниками экс-президента — «мирным хаосом». При этом в обнародованных СМИ рабочих переписках, журналист признавался в «ненависти» к политику и ожидал снижение внимания к его персоне в СМИ.

Уход в социальную сеть

Увольнению Карлсона с Fox News предшествовал иск компании Dominion Voting Systems о клевете к телеканалу. Теория о фальсификации выборов связана с машинами для голосования именно от этой фирмы. По официальным данным, Fox заплатили Dominion почти $780 млн, чтобы избежать судебного процесса. Примерно через неделю, в апреле 2023 года, выход программ Карлсона был поставлен на паузу.

Официальные причины отстранения телеведущего так и не были названы. В своем первом публичном обращении Карлсон обвинил крупные медиа в ограничении свободы слова и попытке заставить замолчать «честных людей». По мнению журналиста, в американских СМИ цензурируется обсуждения таких тем, как демография, национальные ресурсы и гражданские свободы.

Последующее за этим непродолжительное молчание завершилось перезапуском шоу Карлсона на платформе X (бывший Twitter). В рамках нового шоу вышли интервью с Трампом и скандальным блогером Ларри Синклером, поддерживающим различные теории заговора. При этом выход эпизодов попытались остановить в Fox, заявив, что контракт Карлсона с телеканалом действует до конца 2024 года. Прекращать выпускать контент на X журналист отказался, обвинив своих бывших работодателей в попытке заставить его замолчать на время президентской кампании.