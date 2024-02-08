Очереди, слезы и победа: как проходили выборы президента Азербайджана

В Азербайджане 7 февраля прошли внеочередные президентские выборы — главу государства должны были выбирать на год позже, но по ряду причин, в первую очередь связанных с возвращением Карабаха, голосовать было решено досрочно. Представители ЦИК и парламента подчеркивали, что эти выборы станут во многом историческими, и ожидали высокой явки. Эти прогнозы сбылись, позволив действующему президенту Ильхаму Алиеву одержать убедительную победу, оставив далеко позади других кандидатов.

Выборы как демонстрация единства

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах, набирая 92,05% голосов, сообщил Центризбирком страны после подсчета данных с 93% избирательных участков. Как сообщил глава ЦИК Мазахир Панахов, явка на выборах составила около 77% избирателей.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ранее заявил, что большая явка свидетельствует о высокой заинтересованности жителей республики в выборах. Он также счел ее демонстрацией готовности граждан Азербайджана сделать все возможное для поддержания мира, стабильности и спокойствия.

Президент России Владимир Путин уже позвонил Ильхаму Алиеву и тепло поздравил его с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему «новых успехов в работе на столь высоком государственном посту».

Для главы государства это уже пятые выборы. В этот раз его соперниками были шесть кандидатов от разных политических сил и движений. Второй после Алиева результат показал депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж, по предварительным данным набравший 2,1% голосов. Подсчеты ЦИК совпадают с результатами exit-polls, озвученными накануне. Таким образом, Алиев превзошел собственный успех на прошлых выборах в 2018 году, когда его кандидатуру поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.

Такие результаты в целом были предсказуемыми — во всяком случае, самые разные жители Баку, с которыми корреспондент «Газеты.Ru» беседовала за несколько дней до выборов, говорили об Ильхаме Алиеве практически как о единственном возможном кандидате. Прохожие, владельцы кафе и другого малого бизнеса в первую очередь упоминали о решении карабахского вопроса, рассматривая его как победу действующей власти. Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с журналистами назвал выборы историческим моментом, так как, по его словам, в плебисците впервые за 30 лет смогли принять участие все жители страны.

Ожидалось, что сам Алиев будет традиционно голосовать на избирательном участке в одной из школ Баку, но он поступил иначе и вместе с первой леди Мехрибан Алиевой отправился в Ханкенди в Карабахе. Регион перешел под контроль Азербайджана после «антитеррористической» операции в сентябре прошлого года. Президентская чета и члены их семьи проголосовали на участке №14, что стало ярким жестом, демонстрирующем легитимность принадлежности этих территорий Азербайджану.

Голосование со слезами на глазах

Многие СМИ писали об очередях на избирательных участках в Баку, но вряд ли они могли сравниться с ажиотажем, который выборы вызвали на территории Карабаха. В регионе работали 26 избирательных участков — вполне достаточно для 23 тысяч избирателей, на данный момент зарегистрированных на этих территориях. Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов при этом допускал, что количество проголосовавших может оказаться и выше, так как в Карабахе сейчас находится много участников строительных и восстановительных работ. Судя по тому, что корреспондент «Газеты.Ru» наблюдала на избирательных участках, так и произошло.

Все избиратели, с которыми удалось поговорить, говорили примерно одно и то же — как они счастливы вернуться в свои дома, на свою землю, которую помнят с детства. При этом даже взрослые мужчины с трудом сдерживали слезы и были предельно искренни, выражая благодарность государству, которое сделало это возможным.

Например, в поселке Забух в Лачинском районе к полудню проголосовали около 700 человек — половина от всех местных жителей, вернувшихся в этот населенный пункт. Избирательный участок организовали в школе, построенной несколько лет назад — впрочем, как и весь поселок. Забух, примостившийся в долине между гор совсем рядом от границы с Арменией — это несколько улиц светлых домиков под терракотовыми крышами.

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По словам местных жителей, жилье взамен разрушенного и сожженного было предоставлено всем обладателям прописки в Забухе, причем дома построили не только для людей, которые были вынуждены покинуть это место более 30 лет назад, но и членам их семей. В регионе есть работа: производство, фермы, школа и прочие общественные институции, так что речь идет скорее о дефиците рабочих рук, чем о нехватке мест для трудоустройства.

Для жителей Карабаха, вернувшихся в свои дома (отреставрированные или построенные заново) предусмотрены социальные пособия и льготы, например освобождение от уплаты налогов. Само жилье карабахцы также получили бесплатно. К каждому дому прилагается земельный участок под огород, где жители Забуха уже готовятся сажать овощи, фрукты и зелень. Они вспоминают, как раньше вдоль улиц поселка росли персики, вишня и яблони, и хотят вернуть своему дому облик цветущего сада.

В соседнем городе Лачин, раскинувшемся на склонах гор, на избирательных участках тоже выстраивались очереди — на одном голосовали преимущественно рабочие, участвующие в восстановлении поселения, а на другом горожане.

Наплыв людей наблюдался в обоих случаях, причем наблюдатели отмечали, что утром толпа была еще больше. Лачин уже во многом вернулся к мирной жизни: построены дома и дороги, зоны отдыха и детские площадки, работают магазины. По словам рабочих, занимающихся обеспечением города интернетом, восстановление будет полностью завершено в течение года.

Хотя Карабах активно отстраивается и приобретает новый вид, шрамы военных действий пока бросаются в глаза — вдоль дороги стоят целые поселки, от которых остались только фундаменты и обломки стен, тут и там установлены информационные щиты об опасности мин (за несколько лет от них погибли свыше 300 человек), асфальтовое покрытие на трассе между городами есть далеко не везде. Возле ставшего знаменитым Лачинского коридора, соединяющего Азербайджан и Армению, по-прежнему дежурят военные, а для въезда в Карабах необходимо специальное разрешение. На границе каждого района стоит блокпост полиции, так что говорить о полном возвращении к обычной жизни пока рано.

Взгляд со стороны

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, работавшие сегодня на избирательных участках на внеочередных выборах президента Азербайджана, не зафиксировали никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования. Миссия Содружества Независимых Государств по наблюдению за президентскими выборами работала в стране с 17 января. За это время восемь наблюдателей выезжали в регионы и знакомились с работой окружных комиссий.

Центризбирком Азербайджана предпринял разные меры для предотвращения возможных нарушений — от привычных наблюдателей и вебкамер до местного специалитета в виде распыления на большие пальцы проголосовавших специального состава, светящегося в ультрафиолете. Маркировка пальцев призвана не дать человеку проголосовать повторно и держится несколько дней.

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Как заявил «Газете.Ru» Рафик Исмаилов, директор Центра «За гражданское общество», который участвовал в мониторинге голосования, в целом Азербайджан использует все возможные методы, апробированные в международной практике, чтобы обеспечить прозрачность выборов и предотвратить спекуляции о несоблюдении международных стандартов.

«Нарушения в основном связаны с недостаточной подготовленностью членов избирательных комиссий. Так, некоторые наши наблюдатели были допущены к наблюдению лишь спустя несколько часов после начала голосования — после того, как в дело вмешались юристы, долго разъяснявшие законодательство. В ряде случаев члены комиссий мешали фотосъемке, в некоторых случаях наблюдатели так и не смогли получить итоговые протоколы. В одном месте было зафиксировано голосование нескольких человек не по месту их регистрации», — отметил он.

Для систематизации всех видов нарушений нужно время. Впрочем, уже можно сказать, что нарушения не критичны, они не могли существенно повлиять на исход выборов, уверен Исмаилов.

«Следует также напомнить, что выборы — это не только день голосования, но и другие этапы кампании, такие как процедура регистрации кандидатов, предвыборная агитация и так далее. Здесь также есть над чем поработать, чтобы активизировать и усовершенствовать избирательный процесс в целом», — полагает директор Центра «За гражданское общество».

Среди внутренних факторов, связанных непосредственно с избирательной кампанией, следует отметить, что практически все политические оппоненты Ильхама Алиева признавали действующего президента в качестве фаворита гонки. Фактически они указывали на отсутствие у себя каких-либо шансов для победы на нынешнем этапе, резюмирует Исмаилов.

К недостаткам организации электорального процесса можно также отнести небольшое количество камер (по данным ЦИК, видеонаблюдение было организовано на 1000 избирательных участков из 6537 по стране) и отсутствие дистанционного электронного голосования.

Несмотря на это, сам по себе результат выборов никаких сомнений не вызывает — в этом мнении едины и жители Азербайджана, и эксперты, наблюдавшие за ходом голосования. Достижения Ильхама Алиева и его популярность среди граждан гарантировали главе государства убедительную победу, ставшую подтверждением поддержки выбранного им курса.