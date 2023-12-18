Брюссель ищет рычаг давления: может ли Венгрия потерять голос в ЕС из-за Украины

В Евросоюзе обсуждают возможное лишение Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине, пишет Financial Times. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются в успехе этой задумки, несмотря на натянутые отношения Венгрии с ключевыми странами-участницами объединения. Специалисты рассказали, может ли Будапешт потерять право голоса в ЕС и чем он вызывал недовольство Брюсселя.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в Брюсселе рассматривают вариант лишить Венгрию права голоса в ЕС в ответ на вето Будапешта на выделение новой военной помощи Киеву.

Подобные санкции руководство ЕС, вероятно, может применить благодаря статье №7 договора о Евросоюзе от 2007 года, которая разрешает забирать право голоса из-за нарушения европейского законодательства, отмечает FT. Издание добавляет, что это решение может заблокировать любая страна-участница объединения, но со сменой крайне правого правительства в Польше на проевропейское у властей Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном больше нет «гарантированного защитника».

«Приоритетом является попытка убедить Орбана отказаться от вето. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение самостоятельно, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение», — говорится в материале.

Может ли Венгрия потерять голос

В западной прессе уже не первый год обсуждается возможный отказ ЕС от принципа консенсуса и права всех государств-участниц на вето в пользу перехода к принятию решений большинством голосов. Этот вопрос приобрел актуальность еще до начала российской специальной военной операции на Украине и во многом связан со спорами Брюсселя с Польшей и Венгрией. К примеру, эти страны были недовольны распределением средств во время пандемии COVID-19, обещая задействовать вето при принятии тех или иных решений по этому треку.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что в текущих условиях лишить Будапешт голоса будет невозможно. Научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев считает, что Брюссель сам не пойдет на подобный шаг.

«Лишить Венгрию голоса внутри Евросоюза по факту юридически невозможно. И делать этого никто не станет, поскольку это нецелесообразно. Примеров таких еще не было и сейчас не будет», — пояснил эксперт.

С этим согласен и доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его словам, в этом случае помехи создают уставные документы объединения.

«Забрать у Венгрии право голоса нельзя без изменения уставных документов, в том числе Лиссабонского договора, который является основополагающим актом ЕС... Внутри объединения предусмотрена процедура так называемого квалифицированного голосования в Совете Евросоюза. В этом случае возражать могут даже несколько государств, но принять решение это не помешает. Однако в вопросах внешней политики ЕС действует консенсусом, поскольку это не исключительная сфера компетенций Брюсселя», — отметил эксперт.

Он добавил, что внутри ЕС действительно обсуждают замену текущего механизма, в особенности на фоне предстоящего расширения объединения. Топорнин подчеркнул, что добиться консенсуса между 27 государствами-участницами уже сложно и станет еще тяжелее, когда их будет 35. Но уход от текущей практики займет не один год из-за необходимости изменить основополагающие документы.

Чем Будапешт вызвал гнев Брюсселя

С начала военной операции на Украине Будапешт выступает за мирные переговоры Киева с Москвой, критикуя как военную помощь Европы для украинской стороны, так и масштабные антироссийские санкции Запада. На саммите ЕС в середине декабря 2023 года Орбан перешел от слов к действиям, заблокировав четырехлетний пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд.

Будапешт не раз блокировал использование Европейского фонда мира для поддержки Украины. Впрочем нельзя сказать, что венгерская сторона начала возражать Брюсселю по отдельным вопросам лишь на фоне украинского кризиса. Напротив, стороны конфликтуют достаточно длительное время.

О чем спорят венгры и Евросоюз Споры между Брюсселем и Будапештом идут далеко не первый год. Венгрия множество раз становилась объектом критики в ЕС из-за несоответствия ее политики основополагающим принципам европейской демократии. Обвинений со стороны Еврокомиссии немало, среди них — ограничение прав сексуальных меньшинств, лишение независимости судебной системы, ограничение свободы СМИ и жесткая политика в отношении мигрантов.



Венгрию критикуют за непрозрачность госзакупок и коррупцию со средствами Евросоюза. Противостояние вступило в новую фазу в 2020 году, когда ЕС решил ввести новый механизм контроля за распределением средств объединения, что стало частичным ответом на пандемию. В Брюсселе решили увязать выделение денег из общего бюджета с соблюдением принципов верховенства права.



Создание механизма вызвало протесты Польши и Венгрии. Стороны пытались блокировать утверждение бюджета ЕС, создание фонда восстановления после пандемии и ряд других инициатив, а также попытались в судебном порядке оспорить новые меры. Однако в феврале 2022 года суд ЕС встал на сторону Брюсселя, отклонив иски Будапешта и Варшавы.



С началом СВО к этим вопросам прибавилось сохранение сотрудничества с Россией, несмотря на западную линию в поддержку Украины. Это касается не только заявлений, но и экономических вопросов, в том числе закупок газа. Недовольство ЕС также связано с повсеместной критикой Будапештом европейской помощи Киеву. Наконец, Орбан единственный из лидеров ЕС встретился с российским президентом Владимиром Путиным после начала СВО.

С точки зрения Тимофея Бордачева из НИУ ВШЭ, Венгрия вызывает недовольство, потому что ведет себя, как Польша во время правления крайне правых, но уступает ей в размерах . По его словам, все остальные схожие государства в Евросоюзе «сидят тихо», а Орбан проводит самостоятельную политику.

«Венгрия действует, как Турция в НАТО. Не вступает в противоречия с основными направлениями общей деятельности, но отстаивает свои национальные интересы. К примеру, принятие политического решения о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в ЕС. Цирк с тем, что Орбан якобы вышел из помещения, — результат переговорного процесса. Венгрия находится в непростых отношениях с Германией и Францией — странами, которые задают тон в Евросоюзе, — а европейское медийное сообщество в первую очередь настраивается на интересы тех, кто является наиболее крупным и богатым в ЕС», — добавил эксперт.

В то же время Николай Топорнин из МГИМО считает, что недовольство Брюсселя вызвано структурными проблемами, вопросами с оппозицией и положением СМИ в Венгрии. По его мнению, ЕС пытается давить на Будапешт, в том числе замораживая финансирование, пока венгерская сторона использует свое право вето для решения своих целей.

«У Будапешта подвис кредит от Еврокомиссии на €30 млрд. Это огромные деньги для Венгрии, и Орбан нашел для себя способ, как их получить. К примеру, можно постоянно теребить Украину, и когда подходят какие-то важные решения, задаваться вопросом, почему нужно выделять средства Киеву. В итоге за счет кулуарных переговоров Венгрии дают €10 млрд, а Орбан во время голосования по украинской теме выходит из зала для голосования», — считает эксперт.