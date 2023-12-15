Орбан наложил вето на помощь Киеву. На голосовании о членстве Украины в ЕС его отправили за кофе Politico: Шольц отправил Орбана за кофе, пока обсуждалась судьба Украины в ЕС

Венгрия наложила вето на выделение дополнительных €50 млрд помощи Украине. На решение Орбана не повлияли финансовые выгоды принятия пакета. Однако политик не стал блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Politico утверждает, что Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждался путь Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита лидеров стран Евросоюза выделить финансовую помощь Украине объемом €50 млрд.

«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», — написал Орбан в соцсети X (бывшая Twitter) по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Перенос обсуждения вопроса на начало следующего года подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы подготовим саммит, который состоится в начале следующего года», — сообщил он.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «лидеры ЕС интенсивно поговорили и пришли к выводу, что лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

«Я убежден, что в следующем году мы добьемся успеха», — заявил Рютте.

Предполагалось, что на саммите ЕС внесет поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включит в него €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Киева.

«Программа направлена на наполнение бюджета Киева, то есть это деньги «на текущие расходы», которые идут на зарплаты госслужащим и военным, выплаты пенсий и компенсаций семьям солдат ВСУ», — пишет Reuters.

Придется переходить к плану «Б»

Орбан наложил вето на решение саммита даже несмотря на то, что в проекте бюджета ЕС были предусмотрены €15 млрд на защиту венгерских границ от нелегальных мигрантов. Ранее об этом писало агентство Reuters.

«Этот пакет [помощи] не только для Украины, в нем предусмотрены [средства] для защиты границ и поддержки таких стран, как Турция — сегодняшних хороших друзей Венгрии», — говорил ранее еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Не задобрило Орбана и недавнее решение Еврокомиссии разблокировать для Венгрии €10,2 млрд, замороженных около года назад на фоне нарушений страной принципа верховенства закона.

Впрочем, премьер-министр Венгрии накануне говорил, что не видит связи между эти вопросами и решением о предоставлении помощи Украине.

«Венгрия не связывает ни один венгерский вопрос с какими-либо украинскими вопросами», — заявил Орбан.

Ранее Йоханнес Хан в интервью Reuters утверждал, что Евросоюз предвидит такую позицию Венгрии и имеет на этот случай альтернативный вариант действий. В чем именно состоит их запасной план, Хан не уточнил.

«Одно из качеств Комиссии — всегда иметь план Б, но я не хочу говорить о нем, поскольку это создаст возможности для другого исхода», — заявил Хан.

Шольц отправил Орбана за кофе

На встрече обсуждался и другой вопрос о судьбе Украины — вступление страны в Евросоюз. Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Венгрия выступала против переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС. Орбан настаивал, что Украина не соответствует критериям членства в союзе. После трехчасовой дискуссии канцлер Германии Олаф Шольц использовал «старый трюк» и предложил Орбану сделать перерыв и сходить за кофе. Когда тот вышел, остальные страны ЕС приняли решение без него.

«Он использовал старый трюк, еще со времен своего пребывания в «Молодых социалистах [СДПГ]», — рассказал источник Politico. Один из дипломатов Евросоюза добавил, что Орбан «политически мало что мог сделать для блокировки столь важного решения».

Сам политик заявил, что решил не мешать 26 странам «идти своим путем».

«Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении, и по этой причине она не принимала участия в сегодняшнем решении», — сказал Орбан.