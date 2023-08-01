Австрийский Raiffeisen Bank отложил уход из России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сдвинула сроки возможного вывода российских активов из консолидации (spin-off) на конец 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу RBI Йоханна Штробля.

На конференц-звонке глава RBI Йоханн Штробль признал, что ранее озвученные сроки выхода из России вряд ли будут соблюдены. «На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным», — сказал он.

Теперь группа рассматривает конец декабря в качестве новой даты этого процесса. Кроме того, RBI продолжает изучать вариант прямой продажи своего российского подразделения — Райффайзенбанка. По словам Штробля, группа в этом направлении продвинулась больше, чем по spin-off. Он отметил интерес к Райффайзенбанку со стороны потенциальных покупателей.

В то же время топ-менеджер признал, что любой выход из России через продажу приведет к существенным убыткам для RBI. Конкретные сроки и сумма сделки пока неизвестны и зависят от одобрения российского регулятора.

В первой половине 2023 года австрийский Райффайзенбанк зафиксировал значительное падение чистой прибыли. Консолидированная прибыль финансовой группы Raiffeisen Bank International сократилась на 27,9% в годовом выражении и составила €1,24 млрд. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании за первую половину 2023 года. При этом российский Райффайзенбанк по-прежнему остается ключевым активом RBI. Его чистая прибыль за полугодие составила €685 млн — более половины от всей прибыли группы.

Напомним, RBI объявила о намерении уйти из России весной 2022 года после начала спецоперации на Украине.

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