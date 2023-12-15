«Конец лжи»: Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском Польша откажется от версии о вине России в крушении Ту-154, где погиб Качиньский

Власти Польши ликвидировали подкомиссию, которая повторно изучала крушение самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, когда погибли президент и большая часть руководства страны. Она утверждала, что в самолет заложили тротил во время его ремонта в России. Минобороны Польши заявило, что члены подкомиссии врали от имени государства, а также потратили большие суммы денег на поддержку политических обвинений, а не установку реальных фактов.

Польская подкомиссия, которая расследовала крушение под Смоленском самолета Ту-154 с президентом республики Лехом Качиньским на борту, врала и тратила огромные деньги не на расследование, а на политику. Об этом заявил замминистра обороны Польши Цезари Томчик. Его слова привел новостной сайт Forsal.

«Пришел конец лжи от имени польского государства. Это конец тратам сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеет непосредственное отношение к политике.

Поистине исторический момент, когда польское государство наконец посмотрит правде в глаза», — сказал министр на пресс-конференции.

Он пообещал, что подобное никогда не повторится.

Глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш 15 декабря ликвидировал подкомитет, который повторно расследовал крушение самолета и, вопреки первоначальным выводам об ошибке польских пилотов, обвинял в причастности российские спецслужбы.

Не выжил никто из 96 человек на борту

10 апреля 2010 года тогдашний президент Польши Лех Качиньский вылетел из Варшавы в Смоленск, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях в Катыни (по решению советского НКВД в Катынском лесу под Смоленском в 1940-ом были расстреляны больше 20 тысяч польских граждан, в основном пленных офицеров). С собой он взял жену и значительную часть польского руководства, в том числе почти всю силовую верхушку страны. Всего на борту первого лица были 96 человек — не выжил никто.

Ту-154 с Качиньским должен был сесть в аэропорту «Смоленск-Северный». В тот день там был сильный туман, видимость упала до нескольких сотен метров при допустимой норме 1,5 тыс. метров. Смоленские диспетчеры предлагали пилотам Ту-154 уйти на запасной аэродром, но те все равно решили сажать самолет. В результате лайнер врезался в березу и разбился в 300 м от взлетно-посадочной полосы.

Как расследовали катастрофу

Свою экспертизу провел российский Межгосударственный авиационный комитет (МАК), он опубликовал отчет в январе 2011 года. Там говорилось, что пилотов заставили садиться «во что бы то ни стало» члены польского руководства, это и привело к трагедии. Сам самолет был полностью исправен, российские диспетчеры на земле также не допустили ошибок.

Во время посадки, выяснили специалисты МАК, в кабине пилотов были посторонние: директор дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана и главком ВВС Польши Анджей Бласик. В крови последнего нашли 0,6 промилле этилового спирта (российское законодательство считает человека пьяным от 0,3 промилле в крови). По мнению МАК, Казана и Бласик давили на летчиков, заставляя посадить лайнер.

Комиссия под руководством министра внутренних дел Польши Ежи Миллера закончила расследование к лету 2011 года. В ее отчете признается, что экипаж президентского ТУ-154 допустил серьезные ошибки при заходе на посадку — слишком поздно решили уходить на второй круг, игнорировали предупреждения автоматических систем безопасности. Однако при этом в докладе утверждалось, что на пилотов никто не давил. Кроме того, польская сторона обвинила российского диспетчера в недостаточно хорошей работе.

Комиссия Миллера, как и МАК до нее, также исключила версию, что самолет взорвали.

В 2015 году, когда в Польше выиграла выборы оппозиция, новое правительство решило еще раз изучить катастрофу. Расследование возглавил тогдашний министр обороны Антоний Мацеревич, в 2016 году по его указу создали специальный подкомитет, ныне ликвидированный.

Мацаревич заявил, что крушение самолета с Качиньским было терактом, направленным на то, чтобы лишить Польшу людей, которые «вели страну к независимости». В апреле 2022 года Мацеревич обвинил в произошедшем российские спецслужбы. Его комиссия утверждала, что в самолет Качиньского заложили тротил во время его ремонта в России.

Что теперь?

«Польское государство решением министра национальной обороны признает, что именно специалисты объясняют причины катастрофы, а не политики, мошенники и люди, которые используют ложь как инструмент своего функционирования», — подчеркнул Томчик.

Замминистра добавил, что деятельность ликвидированной подкомиссии будут изучать. Власти постараются как можно скорее ответить на все вопросы, связанные с ее деятельностью, у расследования будет полная прозрачность.

«В ближайшее время будет создана специальная группа для анализа всех аспектов деятельности ликвидированной подкомиссии», — отмечается в заявлении оборонного ведомства страны.

Члены подкомитета должны до 18 декабря сдать все документы и оборудование, которое использовали в работе, и освободить свои помещения. С 15 декабря у них отозваны все разрешения и доверенности на деятельность.

Официальной версией крушения Варшава вновь считает первоначальный доклад бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера, уточнил Томчик. Повторные исследования ликвидированного подкомитета замминистра назвал «странными» и указал, что они не были завершены.